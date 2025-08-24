Cagliari, avvio col botto 

Cagliari 1

Fiorentina 1

Cagliari (4-3-2-1) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (30' st Idrissi); Adopo, Prati (16' st Mazzitelli), Deiola (29' st Gaetano); S. Esposito (16' st Luvumbo), Folorunsho; Borrelli (36' st Kılıçsoy). In panchina Iliev, Ciocci, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Vinciguerra. Allenatore Pisacane.

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Comuzzo (17' st Pablo Marí), Pongračić, Ranieri (1' st Viti); Dodô, Ndour (1' st Mandragora), Fagioli, Sohm, Gosens (32' st Parisi); Guðmundsson (27' st Fazzini); Kean. In panchina Lezzerini, Martinelli, Džeko, Sabiri, Kospo, Richardson, Fortini, Kouadio, Braschi. Allenatore Pioli.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel secondo tempo 23' Mandragora, 49' Luperto.

Note : ammoniti Obert, Borrelli, Pongračić, Pablo Marí, Mazzitelli, Kılıçsoy. Angoli. Recupero 3' pt-7' st. Spettatori 15.723 per un incasso di 388.532 euro.

Potenza di un pareggio, combattuto, sudato, conquistato sul più bello grazie a un gol di Luperto al 94’, strameritato, sotto certi versi inatteso. Il nuovo Cagliari di Pisacane tiene testa all’euro Fiorentina (reduce dal 3-0 in Conference) e dimostra sul campo, al primo vero banco di prova dall’inizio della preparazione, di voler recitare un ruolo tutt’altro che marginale in questo campionato. Il botta e risposta tra Mandragora a metà ripresa e l’ex capitano dell’Empoli nel finale fissa il risultato sull’1-1 e accende una serata calda ma piacevole a dir poco, e indicativa per i rossoblù, sul pezzo atleticamente per buona parte della gara e bravi a gestire le diverse fasi, la pressione, i cambi di passo, oltre allo strapotere tecnico dell’avversario. L’esordio è incoraggiante, insomma, e gli addii (più o meno) improvvisi di Zortea e Piccoli sembrano quasi un dettaglio (per ora). Non lo è - evidentemente - la spinta dei Quindicimila e passa presenti ieri alla Domus che possono rappresentare anche quest’anno il valore aggiunto. Aspettando gli ultimi rinforzi dal mercato in difesa e nelle corsie esterne per chiudere il cerchio pure tatticamente.

Le scelte

Il recupero in extremis di Luperto, proprio lui, spinge Pisacane verso una retroguardia a quattro e il modulo 4-3-2-1: con Zappa, Mina, Luperto e Obert davanti al portiere Caprile, Adopo e Deiola ai fianchi del regista Prati, Folorunsho con Esposito tra le linee alle spalle della punta Borrelli. Schierata con il 3-5-2, invece, la Fiorentina, a sua volta al via con De Gea tra i pali, Comuzzo, Pongracic e Ranieri in difesa, Dodò, Sohm, Fagioli, Ndour e Gosens a centrocampo, Gudmundsson e Kean in attacco.

Primo tempo

Il Cagliari che non ti aspetti, prova ad aggredire da subito la Viola senza, però, offrirle il fianco. Il lancio in verticale di Esposito - attaccante a tutto campo - manda al cross Deiola, Borrelli viene, però, anticipato in angolo da Gosens. Sugli sviluppi del corner, l’ex Brescia ci arriva con la testa stavolta senza, però, dare forza alla palla. Esposito su di giri. Alto sulla traversa il tentativo dal limite, chirurgico, invece, il corner per Folorunsho che di testa la incorna benissimo sorprendendo e costringendo alla papera De Gea (provvidenziale la respinta sulla linea di Gosens). Fiorentina in evidente difficoltà, Caprile è bravo due volte in anticipo su Kean e poco più. E nell’intervallo Pioli ne cambia addirittura due: fuori Ranieri e Ndour, dentro Viti e Mandragora.

Ripresa

Dal nulla l’occasione rossoblù: un traversone di Zappa sembra destinato a uscire, il recupero proprio sulla linea di Obert non viene, però, sfruttato da Borrelli che, in scivolata, non trova la porta. La stanchezza inizia a farsi sentire, Pisacane prova a dare la scossa inserendo Luvumbo e Mazzitelli al posto di Esposito (stremato) e Prati. In campo Marì, invece, nella Fiorentina che al 23’ trova il vantaggio: il cross dalla destra di Gudmundsson, Mandragora si infila tra Mina e Luperto e di testa fulmina Caprile.

Il Cagliari accusa il colpo. Nuova scossa dalla panchina con gli ingressi di Gaetano e Idrissi e ancora Kiliçsoy. Superlativo De Gea, stavolta, sui tiri a giro di Gaetano e Luvumbo in rapida successione. E quando sembra finita, al quarto dei sei minuti di recupero, arriva l‘1-1, strameritato. Punizione dalla trequarti di Gaetano che pennella per la testa fatata di Luperto: De Gea ci arriva ma non trattiene. È un pareggio ma sa tanto di vittoria.

