Cagliari avanti adagio, comunque avanti 

Il Cagliari cerca ancora la prima vittoria, intanto ha trovato la quadra. Sia dal punto di vista tattico che tecnico. «La strada è quella giusta», ha detto lo stesso Ranieri subito dopo il pareggio con l’Udinese. «A prescindere dal sistema di gioco», ha puntualizzato l’allenatore romano, lasciando intendere di essere intenzionato a cambiarlo in continuazione, in base alle caratteristiche dell’avversario e, soprattutto, alle esigenze della partita. La sensazione, però, è che capiterà spesso di vedere i rossoblù schierati come l’altro ieri alla Domus contro i friulani: col 3-5-2 di riferimento, un terzetto difensivo in grado di assorbire meglio le perdite del centrocampo, due esterni da combattimento per soffocare le fonti di energia avversarie sulle fasce, un regista puro e magari un Petagna in più per favorire le scorribande di Luvumbo.

In crescita

Nessun dramma, insomma. Dopo quattro giornate di campionato, il percorso di crescita inizia a mostrare segnali concreti (e incoraggianti). Con nuove e vecchie individualità in vetrina e la saggia mano di Ranieri, il solito valore aggiunto, che, oltre a preparare bene le partite, sta trasformando un gruppo (acerbo e per buona parte rinnovato) in una squadra (solida e coerente). Per quanto possa sembrare oggi quella giusta, la strada resta lunga e piena di insidie. E per quanto i nuovi abbiamo subito dimostrato un’ottima capacità di adattamento, solo la ripetitività e quindi il tempo potranno oliare certi meccanismi e rendere la macchina più spedita. Nel frattempo, il Cagliari tiene botta. Paradossalmente lo ha fatto anche nella sconfitta (0-2) apparentemente più umiliante, tre settimane fa con l’Inter, visto il trattamento riservato poi dai nerazzurri a Fiorentina e Milan. E se forse il pari di Torino è poco indicativo trattandosi di un esordio, lo è a quel punto anche la sconfitta col Bologna complice la “papera” di Radunovic.

Zito, ma non solo

La prestazione dell’altro ieri ha chiarito meglio le idee sulla solidità e sulla caparbietà della squadra. Che ha rischiato anche stavolta di perdere sul più bello (Radunovic è così passato dall’essere la causa di tutti i mali a salvatore della patria), ma se avesse vinto due-tre a zero, nessuno avrebbe messo in dubbio la superiorità rossoblù, frutto di una gestione del campo aggressiva e di almeno «quattro-cinque occasioni nitide» (come le ha definite Ranieri a fine gara) tra cui il palo colpito da Luvumbo, l’unico a segno sinora (al “Dall’Ara”) e in grado di accendere la luce all’improvviso anche dove non sembra esserci traccia di un interruttore. Esplosivo. Imprevedibile. Predestinato. E la vicinanza di Petagna non potrà che favorirlo nel momento in cui il bomber triestino sarà di nuovo a disposizione, presumibilmente già domenica a Bergamo contro la sua ex Atalanta.

Il nuovo che avanza

L’espulsione nel finale non ha certo oscurato la compostezza e l’esperienza di Wieteska che, come Hatzidiakos, sembra giocare nel Cagliari da anni. Grazie anche a un condottiero attento e sicuro come Dossena. Domenica a prendersi la scena è stato, però, il più giovane tra i debuttanti, Prati. Diciannove anni e la personalità di un veterano, come hanno sottolineato un po’ tutti nel post Cagliari-Udinese, Ranieri in primis. Pensa e gioca in verticale, ha il tocco calibrato e la capacità di vedere il compagno smarcato prima del suo marcatore. Il regista classico che i rossoblù cercavano dai tempi di Cigarini e che fa la felicità anche di chi gli sta accanto. Vedi l’evoluzione di Makoumbou e l’incidenza di Deiola (che oltre a fare la solita legna in mezzo al campo, è andato cinque-volte-cinque al tiro).

L’arte del pareggiare

I rossoblù contro l’Udinese potevano stravincere, potevano anche perdere, però, se Radunovic non si fosse immolato su Lucca. La classifica non è certo esaltante, ma si muove. L’arte del saper pareggiare quando non si riesce a vincere. Avanti adagio, comunque avanti. Aspettando tempi migliori, i gol, le vittorie. Il Cagliari c’è.

RIPRODUZIONE RISERVATA