«Cagliari, attento alle ripartenze del Bari» 

Bari-Cagliari è uno scontro diretto playoff, nonché la sfida fra due punte di livello come Cheddira e Lapadula. Ma è pure una gara speciale per Sandro Tovalieri. L'ex attaccante ha giocato in biancorosso dal 1992 al 1995 e in rossoblù nel 1997, portando con 13 gol la squadra di Mazzone a sfiorare la salvezza sfumata nello spareggio di Napoli. Il Cobra, adesso responsabile delle giovanili del Falaschelavinio in Eccellenza laziale, si attende una grande partita sabato.

Tovalieri, che valore avrebbe per il Cagliari vincere a Bari?

«Importantissimo. Darebbe entusiasmo e accorcerebbe la classifica, riportando il Cagliari in una posizione interessante: due-tre vittorie di fila e ti ritrovi in alto. Con Ranieri si stanno vedendo partite serie, ritrovando la fiducia. Sarà sfida complicata, sapendo i valori del Bari».

Bomber contro: Cheddira e Lapadula, primo e terzo miglior marcatore.

«Due ottimi giocatori, in B fanno la differenza. Lapadula ha attraversato un momento particolare, ma in area è molto bravo: rispecchia le mie qualità, è un’opportunista e se gli dai una palla fa gol. Cheddira invece va più sulla profondità, sta facendo un campionato straordinario e confermandosi. Sarebbe bello vederli assieme in attacco».

Come spiega il rendimento opposto del Cagliari fra casa e trasferta?

«Ha pagato un po’ dazio l'abituarsi alla categoria, poi i tanti infortuni hanno lasciato scorie. Con l’arrivo di Ranieri si è calato nella B, dove chi gioca con le big fa la partita della vita. Quando non si fanno risultati fuori casa subentra l'ansia a ogni trasferta, mentre le avversarie giocano più serene. Sono certo che il Cagliari troverà la via d’uscita: per lottare al vertice servono anche risultati fuori».

Bari-Cagliari per lei significa tanto, in quanto doppio ex.

«Ha un fascino particolare: due città che mi hanno dato moltissimo e mi sono rimaste nel cuore. Nonostante la retrocessione a Cagliari mi hanno sempre riservato tanto affetto: spero di averlo ricambiato coi gol. Mi piacerebbe rivederle entrambe in A, lo meritano e abbraccio di cuore le tifoserie».

Quanto slancio può dare la vittoria col Benevento?

«L'ha dato per la sofferenza e il fatto che, in dieci e dopo aver perso a Modena, i giocatori abbiano dato tutto. Il Benevento non ha la classifica che ci si aspettava ma ha ottimi giocatori: è un successo che porta serenità».

Oltre Cheddira quali punti di forza ha il Bari? E dove il Cagliari può colpire?

«Ha fatto risultati alterni, altrimenti sarebbe vicino al Frosinone. Specialmente in casa, col pubblico sempre caloroso, magari è costretto a fare la partita e lascia spazi che possono dare difficoltà a difesa e centrocampo, mentre quando gioca più attendista è pericoloso in ripartenza. La rosa è costruita per fare la gara e ottenere il massimo, il punto di forza non è solo l’attacco ma un’amalgama importante che parte dal portiere Caprile. Il Cagliari stia attento a non giocare a viso aperto, perché può soffrire le ripartenze del Bari».

Ha sentito il suo ex compagno d'attacco Muzzi di recente?

«Ci sentiamo ogni tanto, ora è un po' che non lo sento ma spero di salutarlo presto. Sono felice che una figura storica come lui sia stata inserita nel Cagliari, spero che la sua esperienza possa dare una mano».

