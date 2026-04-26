A partire dal triplice fischio, tutti i commenti e le analisi a caldo del match appena concluso con Carlo Alberto Melis, giornalista de L’Unione Sarda, i suoi ospiti e i protagonisti del Cagliari Calcio. Per la squadra di Pisacane, la partita con l’Atalanta (in programma alla Unipol Domus a partire dalle 18.30) può diventare decisiva per l’obiettivo finale, la salvezza. I rossoblù vogliono, tra l’altro, riscattare la sconfitta rimediata nell’ultimo turno a San Siro contro l’Inter.
Videolina.
27 aprile 2026 alle 00:17
Cagliari-Atalanta Ecco il post partita
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