Cagliari, assalto finale ai playoff (ora a -5) 

Il primo obiettivo il Cagliari Primavera l’ha centrato domenica, ora dà uno sguardo in alto per la zona playoff. Con la vittoria per 2-1 contro la Juventus, la squadra di Fabio Pisacane ha raggiunto il principale traguardo stagionale: quello della salvezza. I tre punti contro la Vecchia Signora hanno coronato quella che è stata una settimana perfetta, cominciata con il bel trionfo contro la Sampdoria e proseguita con la conquista della storica Coppa Italia contro il Milan.

Vinciguerra e soci possono concentrarsi sul finale di campionato, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Mancano ancora cinque match prima di mettere la parola fine alla regular season: attualmente gli isolani stazionano in decima posizione a quota 48 punti, a -5 dal primo posto utile per una piazza nei playoff. Davanti ai cagliaritani ci sono Genoa (prossima avversaria sabato alle 13 ad Assemini), Lazio, Milan e Verona: proprio l’Hellas, che ieri ha pareggiato 0-0 con l’Atalanta, al momento è la sesta delle sei squadre che giocheranno i playoff scudetto. E i rossoblù hanno accorciato anche sul Milan settimo, che nell'altro posticipo ha fatto 1-1 col Monza. Ma le chiacchiere a Pisacane non garbano troppo: «Vado passo dopo passo. A me, come ai ragazzi, piacciono i fatti. Vogliamo essere una squadra che costruisce una mentalità forte, non turisti del successo».

Certo è, a prescindere da quello che sarà il traguardo in classifica al termine della stagione, che questa Primavera sarà impegnata in un'altra avventura: la vittoria della Coppa Italia di mercoledì scorso consentirà, nella prossima stagione, di partecipare a un’altra competizione unica nella storia del club, la Supercoppa. Un torneo che però, fra mercato e limiti di età, non potranno disputare tutti i protagonisti della cavalcata chiusa a Milano.



Classifica : Roma 70, Inter 66, Sassuolo 63, Fiorentina 60, Juventus 58, Verona 53, Milan 52, Lazio 51, Genoa 50, Cagliari 48, Torino 43, Lecce 42, Monza 42, Cesena 41, Atalanta 40, Cremonese 38, Bologna 33, Empoli 30, Sampdoria 22, Udinese 14.

Prossimo turno : Empoli-Milan venerdì 18 ore 16, Cesena-Bologna venerdì 18 ore 18, Lecce-Fiorentina sabato 19 ore 11, Inter-Atalanta sabato 19 ore 13, Cagliari-Genoa sabato 19 ore 13, Juventus-Lazio domenica 20 ore 11, Hellas Verona-Cremonese domenica 20 ore 13, Roma-Udinese lunedì 21 ore 12, Monza-Sassuolo lunedì 21 ore 14, Sampdoria-Torino lunedì 21 ore 16.



RIPRODUZIONE RISERVATA