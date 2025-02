Cagliari, assalto alla Lazio stasera alla Domus 

Il riscatto passa per la Unipol Domus per il Cagliari che, contro la Lazio a partire dalle 20.45, deve e vuole dimenticare la brutta sconfitta di dieci giorni fa a Torino. «Siamo pronti, abbiamo lavorato su alcune novità in settimana», ha detto il tecnico rossoblù Davide Nicola che si aspetta stasera dalla sua squadra una risposta forte e punti preziosi per la salvezza. E aspetta a braccia aperte anche l’attaccante dal mercato che chiude oggi a mezzanotte. È atteso questa mattina nell’Isola il bomber rumeno Florinel Coman (nella foto Ansa), ex Steaua Bucarest, dallo scorso settembre all’Al-Gharafa.

alle pagine 30, 31