Cagliari, aria di Olimpiadi 

Si respira aria di primavera sulla sempre viva spiaggia del Poetto dove ormai da mesi tantissimi equipaggi di diverse nazioni si allenano instancabilmente per raggiungere l’obiettivo primario di ogni grande atleta, l’Olimpiade. da tempo non è più una sorpresa vedere uscire dal Windsurfing club centinaia di atleti di ogni età che vivono il mare 365 giorni all’anno, con tutti i mezzi possibili dai vecchi Hobie cat alle tavole volanti.

La spinta per raggiungere numeri importanti, va sicuramente trovata nella presenza di atleti internazionali che con i loro container animano il circolo. Atleti che portano con se un indotto per la città perché la vivono in modo continuativo per minimo sei mesi. Al momento il Windsurfing club Cagliari, che a livello nazionale è al terzo posto per il numero di tesserati scuola vela e primo zonale, ospita atleti di 9 nazioni, tra le quali Olanda, Giappone, Svizzera e Australia. Tutti regatano sui Nacra 17, catamarano classe olimpica e alcuni di loro hanno già staccato il cartellino per Marsiglia dove dal 9 al 16 luglio si svolgeranno le regate di Parigi 2024. Ad Aprile la spiaggia sarà animata da ben 70 equipaggi che si sfideranno per il titolo europeo Nacra 15, l’imbarcazione più piccola propedeutica alla classe olimpica, uno dei tanti eventi velici a calendario per quest’anno. Da una settimana poi sapere che la loro atleta Marta Maggetti (ora con il gruppo vela della Guardia di Finanza) ha già il pass olimpico con l’IQFoil aggiunge orgoglio e lustro.

Il vicino Yacht club Cagliari (secondo per nuemro di tesserati Fiv nelal III Zona) ospita invece da anni la squadra italiana Nacra 17 con gli olimpionici Ruggero Tita e Caterina Banti, anche loro selezionati per Marsiglia, oltre a diversi atleti stranieri della classe Ilca.

Cagliari sempre più capitale della vela, oltre alla presenza del team di Luna Rossa che sicuramente ha dato grande visibilità trova concordi tutti i tecnici federali nell’ individuare nel golfo degli Angeli il campo perfetto per allenarsi: «Il vento non manca mai, il clima è favorevole e la città offre tutto», dice Matteo Nicolucci, allenatore romano del Team Giapponese, uno dei sostenitori di Cagliari, rispetto alle pur quotate Lanzarote e Villamura. A ottobre il golfo degli Angeli ospiterà il Campionato italiano classi olimpiche che sarà organizzato in collaborazione tra il Windsurfing club e la Lega Navale, e che vedrà ben 7 campi di regata in contemporanea. Sfide degne di una grande città di mare.