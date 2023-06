cagliari, ancora due vittorie padova si arrende a iglesias 

Nella 4ª giornata della Poule Salvezza di serie A, il Cagliari Baseball ha battuto il Padova 15-9 e 1-0. «La parola d’ordine era continuità. Dopo la doppietta a Codogno, siamo riusciti a siglarne una a Iglesias», ha sottolineato il manager Walter Angioi. Gara2 è stata decisa al 9º inning da Gabriele Angioi, che ha capitalizzato la volata di sacrificio di Turino - seguita a quella di Ebau - e ha segnato dopo aver battuto un singolo, essere scampato a un pickoff e aver rubato una base. «È ciò che faccio sempre: do il 100% per vincere e sognare sempre più», ha spiegato Gabriele, oggi e domani a Bologna con la Nazionale U23 per l’amichevole con la Fortitudo.

In B, pareggio a Piacenza per la Catalana, prima battuta 6-3 poi vittoriosa 7-18. Gli algheresi tengono gli emiliani a -2 ma scivolano a -1 dalla capolista Milano. In A2 di softball, doppia “manifesta” per il Nuoro, battuto per due volte 10-3 dal Collecchio, prima in 6 inning e poi in 5. ( v.ch. )

