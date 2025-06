Cagliari, anche uno spagnolo nello staff tecnico Pippo Inzaghi chiama Viola e Augello a Palermo 

Si avvicina il momento dei riscatti. Tra domani e martedì il Cagliari potrà esercitare le opzioni per Caprile, Piccoli e Adopo ai prezzi già stabiliti nel momento in cui sono stati stipulati i prestiti (con il Napoli per il portiere, con l’Atalanta per l’attaccante e il centrocampista). L’intera operazione ammonterebbe a 24 milioni, ai quali vanno aggiunti i 2 per la prima delle tre tranche per Gaetano (in questo caso, il riscatto è obbligatorio). Dalla società filtra ottimismo, ma non certezze. Il presidente Giulini sembra intenzionato ad assicurarsi tutti e tre i cartellini per poi valutare gli scenari sul mercato insieme al nuovo ds in pecore Guido Angelozzi. Che attende, a sua volta, di risolvere le questioni burocratiche con il Frosinone (solo a quel punto, verrà ufficializzato il suo incarico, più o meno contemporaneamente verrà formalizzato il divorzio con l’attuale ds Bonato nonostante abbia ancora un anno di contratto). Intanto, si chiude definitivamente l’avventura in rossoblù di Pantelis Hatzidiakos, che diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’FC Copenaghen.

Pippo chiama

E se il difensore greco suggerito due estati fa da Ranieri non verrà certo rimpianto, il mancato rinnovo di Nicolas Viola (sempre più probabile, ormai) ha spiazzato l’ambiente, oltre al diretto interessato che si è legato parecchio al Cagliari e a Cagliari e, soprattutto, sente di poter dare ancora un contributo importante alla causa al di là dei 36 anni che compirà a ottobre, forte anche delle 27 partite giocate nell’ultimo torneo e arricchite da 3 gol. E a cogliere la palla al balzo, proprio come quando giocava, potrebbe essere Pippo Inzaghi che, nonostante la promozione col Pisa, ha scelto di restare in B col Palermo dove il progetto è particolarmente ambizioso. E dove Viola, tra l’altro, è già stato dodici anni fa. Non andò benissimo, a dir il vero. Fu una stagione turbolenta per i rosanero chiusa con la retrocessione in B. Viola andò via già a gennaio per trasferirsi a Terni dove si è poi rilanciato, lasciando, tuttavia, un vuoto professionale in Sicilia. Quale occasione migliore per colmarlo, considerata anche la possibilità di un contratto biennale a cifre importanti. E Inzaghi come garanzia (insieme hanno fatto grandi cose al Benevento).

Tentazione siciliana

Viola potrebbe non essere l’unico a passare da un’isola a un’altra. Il Palermo sta provando in tutti i modi a convincere Tommaso Augello, pure lui in scadenza, classe 1994 in questo caso, che ha diversi estimatori, però, anche in Serie A. Il vero freno è la categoria, appunto, ma la tentazione è forte. Ci sono stati diversi contatti interlocutori tra il suo entourage e i dirigenti siciliani, lui intanto si gode le vacanze e prende tempo. Chissà, magari in cuor suo non ha ancora perso la speranza di riallacciare una trattativa col Cagliari. Ma più passa il tempo e più la fiammella rossoblù si affievolisce, sino quasi a spegnersi.

Lo staff

Definito intanto lo staff tecnico. L’allenatore in seconda sarà Giacomo Murelli, storico vice di Stefano Pioli. Scelta a sorpresa nel ruolo di collaboratore tecnico: sarà lo spagnolo Alberto Gallego Lancuentra, ex Ibiza e Recreativo de Huelva, dove ha centrato da allenatore due promozioni in seconda serie. La preparazione atletica verrà affidata a Mauro Baldus, supportato da Fabio Figus e Francesco Fois. Quest’ultimo si occuperà del recupero infortuni. Sorpresa anche per quanto riguarda il preparatore dei portieri: non sarà più Lorenzo Squizzi, ma Luca Bucci (una vita tra i pali del Parma) coadiuvato da Christian Berretta che nell’ultima stagione aveva ricoperto il ruolo nella Primavera rossoblù. A curare la “match analysis” saranno Matteo Battilana e Davide Marfella, mentre Giovanni Venturella si occuperà delle riprese tattiche. Ancora da stabilire l’incarico di Roberto Muzzi che sembrava inizialmente destinato a un ruolo di campo come collaboratore tecnico al fianco di Pisacane. Per lui deciderà Angelozzi quando sarà ufficialmente il direttore sportivo del Cagliari.

