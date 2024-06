Cagliari, anche Sottil tra i papabili 

Incontri, confronti, riflessioni. Ma la panchina del Cagliari continua ad aspettare un padrone. In casa rossoblù il presidente Giulini e il ds Bonato non sembrano aver fretta, anche perché su due dei grandi candidati, Paolo Vanoli e Marco Baroni, ci si è dovuti arrendere davanti alla concorrenza di Torino e Lazio, che hanno messo sul piatto le loro ambizioni. Ma la lista dei papabili è tutt'altro che esaurita e comprende la new entry Andrea Sottil, per il quale potrebbe esserci un testa a testa col Verona.

Corsa a due

Attenzione ai giovani e voglia di riscatto, dopo il doloroso esonero della passata stagione all'Udinese, dove i cambi di panchina hanno dimostrato che il problema principale non era proprio la guida tecnica. Andrea Sottil ha voglia di ripartire e il Cagliari potrebbe essere l'occasione buona. Un tecnico che predilige la difesa a tre e un gioco fisico e concreto. Sottil piace al Cagliari e pure al Verona, che segue anche Paolo Zanetti, altro vecchio pallino del presidente Giulini.

Riscatto

Un rapporto, quello tra il tecnico di Venaria, classe '74, e la città cagliaritana nato quando il figlio Riccardo ha vestito la maglia rossoblù, nella stagione 2020-21. Spesso e volentieri papà Andrea era presente in tribuna per seguire le partite dell'esterno poi tornato alla Fiorentina. Poi a dicembre la chiamata dell'Ascoli, esperienza che è stata la svolta della sua carriera, fin lì relegata alla Serie C. Ad Ascoli, Sottil senior ha prima, da subentrato, conquistato la salvezza e poi sfiorato la promozione, un sogno infranto, nella sfida dei preliminari dei playoff, da una rete di Gianluca Lapadula. Abbastanza per guadagnarsi la chiamata dell'Udinese in Serie A, dove ha esordito nella stagione 2022-23, chiusa con un dodicesimo posto che rappresenta il miglior piazzamento negli ultimi dieci anni per i friulani. Lo scorso anno, falsa partenza, con la casella delle vittorie vuote nelle prime nove giornate e un esonero arrivato dopo un tris di pareggi contro Genoa, Empoli e Lecce.

Sotto osservazione

Sottil può essere la scelta giusta per ripartire dopo l'estasi Ranieri. Abbandonate le piste esotiche legate ai nomi di Lucescu jr e Paulo Sousa, meglio andare sul concreto. C'è da battere la concorrenza del Verona, ma senza fretta. Perché il Cagliari anche ieri ha monitorato fino all'ultimo la posizione di Vanoli, che però ha scelto il Torino nonostante l'ottimo rapporto con Bonato. E non ha mollato la presa su Baroni, che dopo essere stato a un passo dal Monza (che poi ha scelto Nesta), ha virato su Roma, dove Lotito gli ha offerto la panchina della Lazio dopo il divorzio con Tudor. E con Baroni, secondo i ben informati, ci sarebbe stato anche un tentativo in extremis, ieri mattina, per capire se ci fosse ancora una possibilità. Ma l'ex tecnico del Verona vuole sfruttare l'occasione di una carriera vissuta, fin qui, tra Serie B e lotta per la salvezza. Sottil sale così nelle preferenze, anche se il Cagliari lascia aperte altre porte. Nella scelta del dopo Ranieri l'ultima parola è ben lontana dall'essere scritta.

RIPRODUZIONE RISERVATA