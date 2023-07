Cagliari, anche in quota l’affetto dei tifosi 

Dal caldo torrido di Assemini al clima decisamente più mite della Valle d’Aosta. Il precampionato del Cagliari è ripartito ieri da Saint-Vincent, ai piedi delle Alpi, circondato dall’affetto dei tifosi sin dall’arrivo in albergo. Claudio Ranieri ha guidato nel primo pomeriggio l’allenamento ( foto di Valerio Spano ) allo stadio “Brunod” di Châtillon, a tre chilometri da Saint-Vincent. L’allenatore aspetta oggi il trentunesimo calciatore in ritiro, Shomurodov, in prestito dalla Roma. I nuovi arrivati sembrano essersi già inseriti, come il portiere Scuffet.

alle pagine 44, 45