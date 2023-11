Cagliari, amichevole con la Nuorese  

Subito una seduta di allenamento pesante, per smaltire i tre giorni di riposo, e oggi nuovo allenamento al mattino e, a seguire, la partenza per Nuoro. Dove alle 15 il Cagliari riceverà l'abbraccio dei tifosi del centro-nord Sardegna per poi giocare in amichevole con la Nuorese.

Alla ripresa di ieri mattina, Ranieri ha trovato un organico ai minimi termini. Assenti i nazionali (Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Prati, Makoumbou, Lapadula, Shomurodov e Luvumbo), allenamento differenziato per gli infortunati Di Pardo, Nandez e Capradossi. Solo terapie, infine, per Oristanio, costretto a lasciare il ritiro dell'Under 21 azzurra per un affaticamento muscolare. Questa mattina si replica e, solo dopo l'allenamento, Ranieri deciderà chi far salire sul pullman che partirà subito per Nuoro. Dove alle 15 il Cagliari giocherà in amichevole. Un test per ricevere l'abbraccio dei tifosi di Nuoro e dintorni e per mettere minuti nelle gambe di quei rossoblù che giocano meno.

Un dono al miele

Ieri pomeriggio, alla Domus, il Cagliari, in collaborazione con Legambiente, ha donato delle arnie agli apicoltori del Montiferru, area devastata dagli incendi. In rappresentanza del club rossoblù l'amministratore delegato Catte e i giocatori Mancosu, Aresti e Desogus. ( al.m. )

