Entusiasmante vittoria del Cagliari a Udine in Coppa Italia: 1-2, alla rete di Guessand replica Viola su punizione e a pochi secondi dai calci di rigore è arrivata la rete di Lapadula, che ha deciso la gara e la qualificazione agli ottavi. Sfida col Milan il 2 gennaio. Buona prova dei rossoblù, che hanno dominato nel primo tempo. Buone indicazioni per Ranieri, che si ritrova con un Petagna in ottime condizioni.