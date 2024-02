Cagliari all’ultimo respiro: pareggio con il Napoli 

Il Cagliari trova il pareggio in extremis con il Napoli dopo una partita convincente. Luvumbo segna al 96’ raddrizzando un risultato che avrebbe penalizzato oltremisura i rossoblù. Per lunghi tratti la squadra di Ranieri ha giocato alla pari con i campioni d’Italia. Una sbavatura difensiva a metà della ripresa ha permesso a Osimhen di segnare il gol del vantaggio. Il Napoli non è riuscito a chiudere la partita e Luvumbo ha rimesso le cose a posto (nella foto di Fabio Murru l’esultanza dei rossoblù). Si muove la classifica, Ranieri incassa il punto: «Un risultato positivo che ci dà morale per le prossime gare».