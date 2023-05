Cagliari, all’inferno e ritorno 

Cagliari 3

Parma 2

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Zappa (24' st Di Pardo), Dossena (24' st Goldaniga), Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Rog (1' st Deiola); Mancosu (17' st Viola); Pavoletti (1' st Luvumbo), Lapadula. In panchina Aresti, Millico, Prelec, Lella, Barreca, Obert, Kourfalidis. Allenatore Ranieri.

Parma (4-2-3-1) : Buffon (1' st Chichizola); Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Bernabé, Estevez (1' st Juric); Zanimacchia (43' st Bonny), Sohm (13' st Man), Benedyczak (22' st Mihaila); Vazquez. In panchina Corvi, Balogh, Charpentier, Hainaut, Circati, Inglese, Zagaritis. Allenatore Pecchia.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 10' Benedyczak, 26' Sohm; nel st 23' e 45' Luvumbo, 40' Lapadula (rigore).

Note : ammoniti Estevez, Vazquez, Chichizola, Mihaila, Man. Al 43' st espulso Porta (Parma), vice di Pecchia, per proteste. Spettatori 16.110 (sold out nei settori ordinari), incasso 390.508 euro. Angoli 3-3. Recupero 0' e 5'.

Un’altra serata pazzesca, un’altra serata da playoff. Sotto di due gol dopo i primi quarantacinque minuti, il Cagliari batte per 3-2 il Parma (è il sesto successo di fila compresi gli ultimi quattro in campionato) nell’andata della semifinale con una rimonta epica. Avrà quindi il coltello dalla parte del manico sabato al Tardini dove gli basterà pareggiare per conquistare la finalissima. La Domus è una bolgia e la squadra di Ranieri sfrutta l’onda dell’entusiasmo per riprendersi una partita che sembrava stregata e nelle mani degli emiliani per un’ora e passa. Ma a prendersela è, soprattutto, Luvumbo, subentrato nella ripresa, devastante e decisivo come non lo era mai stato. Segna la sua prima doppietta tra i professioni e procura il rigore trasformato da Lapadula. Dal grande incubo al grande sogno.

Uno-due gialloblù

Match dai due volti. Un cambio per reparto al fischio d’inizio rispetto alla gara col Venezia: quindi Radunovic in porta; Zappa, Dossena, Altare e Azzi in difesa; Nandez, Makoumbou e Rog nel cuore del campo; Mancosu sulla trequarti alle spalle della coppia Pavoletti-Lapadula. Modulo di riferimento il 4-3-1-2. Schierata attraverso il 4-2-3-1, invece, la formazione di Pecchia, a sua volta al via con l’eterno Buffon, Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly, Estevez, Bernabé, Zanimacchia, Sohm, Benedyczak e Vazquez. Avvio esplosivo dei gialloblù che mettono i padroni di casa alle corde e trovano il vantaggio già al 10’: dirompente Coulibaly a sinistra, la finta di Benedyczak favorisce il tocco di Sohm per lo stesso polacco che centra il bersaglio col destro (Radunovic non è proprio irresistibile). Cagliari irriconoscibile, non va oltre una sventola di Mancosu neutralizzata in due tempi da Buffon. Il Parma è assoluto padrone del campo e al 26’ raddoppia. Stavolta è Sohm a ricevere la palla vincente, punta e manda al bar Zappa per poi fulminare Radunovic sul suo palo. La reazione dei rossoblù è sterile. Ancora Mancosu si procura e calcia una punizione deviata in angolo da Buffon.

Il ribaltone

Nella ripresa dentro subito Deiola e Luvumbo per Rog e Pavoletti. Tra gli emiliani Buffon è costretto a cedere i guanti a Chichizola. Il Cagliari fatica a uscire dal guscio. Ranieri si gioca la carta Viola al posto di Mancosu, ma è ancora il Parma con Man (subentrato nel frattempo a Sohm) a sfiorare il gol (provvidenziale stavolta il portiere serbo). Al 23’ la scintilla rossoblù che stravolge la serata, nasce da un errore di Cobbaut: sul cross di Nandez, il sinistro al volo di Luvumbo gonfia la rete e scuote la squadra. Dentro anche Di Pardo e Goldaniga per l’assalto finale. E ancora Luvumbo, dal nulla, costringe Mihaila al fallo in area. È il minuto 40, dal dischetto Lapadula è implacabile e completa la rimonta. Ma il meglio deve ancora venire perché sull’affondo dell’italo-peruviano e la respinta corta della difesa proprio Luvumbo mette a sedere quel che resta del Parma e trova l’angolino alto. Sì, è tutto vero.

