Cagliari, alle 15 l’amichevole con il Pirri 

Asseminello apre le porte ai tifosi per l’amichevole con il Pirri, test importante per il Cagliari in vista della gara di lunedì con la Roma. Fschio d’inizio oggi alle 15. Terminati i posti a disposizione per i tifosi che potranno accedere al “Crai Sport Center” dall’ingresso di via Sa Ruina. Non ci saranno Sulemana (ha svolto anche ieri un lavoro personalizzato) e i tre infortunati Oristanio, Mancosu e Shomurodov, oltre a Luvumbo, impegnato con l’Angola in Coppa d’Africa.

Parla Scuffet

Scuffet, intanto, ha parlato del momento del Cagliari a Dazn. «La classifica», la premessa, «dice che qualcosa ci sta mancando. Dobbiamo migliorare e sappiamo che prima lo facciamo meglio è». Ranieri il valore aggiunto del Cagliari secondo il portiere friulano: «Ha un’esperienza incredibile. Cura i dettagli e legge le partite come pochi. Ci dà così, in tempo reale, delle soluzioni che noi in campo non siamo abbastanza bravi a trovare da soli». Ancora Scuffet si è soffermato sugli alti e i bassi del Cagliari: «Abbiamo dimostrato che in Serie A ci possiamo stare e che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Allo stesso tempo, però, possiamo perdere con chiunque. Di questo dobbiamo essere consapevoli ogni volta che scendiamo in campo. Dobbiamo essere più decisi e determinati concedendo il meno possibile agli avversari».

