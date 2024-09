I cambiamenti climatici hanno il loro peso ma il responsabile principale della caduta degli alberi è l’uomo che non cura e controlla il patrimonio arboreo del capoluogo. Per Gianluigi Bacchetta, ex direttore dell’Orto Botanico e docente di Botanica all’Università di Cagliari, è fondamentale che il Comune si doti del Regolamento e del Piano del verde come hanno fatto Quartu e Assemini.

a pagina 15