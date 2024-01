Cagliari, alla fine è un punto d’oro 

Lecce 1

Cagliari 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (34' st Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (41' st Dorgu), Krstovic (34' st Piccoli), Strefezza (25' st Almqvist). In panchina Venuti, Berisha, Listkowski, Brancolini, Faticanti, Smajlovic, Samooja. Allenatore D'Aversa.

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou (44' st Deiola); Nandez, Viola, Oristanio (41' st Di Pardo); Petagna. In panchina Radunovic, Aresti, Azzi, Obert, Hatzidiakos, Wieteska, Sulemana, Mancosu, Pereiro, Pavoletti. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel pt 31' Gendrey; nel st 23' Oristanio.

Note : ammoniti Dossena, Strefezza. Angoli 7-6 per il Lecce. Recupero: 1' e 4'.

Inviato

Lecce. Un punto d’oro. Si era messa male, il Cagliari rimedia all’ennesima disattenzione e strappa un pareggio a Lecce. Oristanio realizza la sua seconda rete in campionato, i rossoblù fanno sapere di essere vivi dopo la serataccia di Milano. Serviva una reazione, è arrivata.

Ranieri riporta Scuffet fra i pali, Zappa e Augello esterni, i centrali Goldaniga e Dossena, in mezzo c’è Prati con Makoumbou, Oristanio, Viola e a destra Nandez alle spalle di Petagna. D’Aversa risponde con Falcone in porta, i quattro dietro sono Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo, in mezzo Ramadani è il regista, con Kabà e Gonzalez, trequartisti Oudin e Strefezza, la punta è Krstovic.

Tre corner nei primi 4 minuti, il Cagliari si affaccia con lo spirito giusto nell’area del Lecce. Il cross di Nandez al 5’, sul terzo corner, trova Dossena che di testa sfiora il palo. Il Lecce replica all’8’ Strefezza cade in area, nulla di che. Nandez “altissimo” costringe Gallo a stare dietro, al 13’ prima fiammata di Oristanio: conquista una punizione dai 20 metri, Viola colpisce la barriera, sulla ribattuta Nandez è impreciso. Risponde Oudin, che al 15’ da 25 metri centra il palo, Scuffet c’era.

Il Cagliari c’è, ma punge poco. Colpisce invece il Lecce: al 31’ cross da destra di Oudin, Gendrey salta su Augello e sfonda il muro rossoblù di testa. Immediata reazione: 33’, Petagna dal limite si gira però sul destro e calcia di poco alto. Dossena si becca un giallo per un fallo su Kaba, il Cagliari non sbanda ma la botta è forte. Il Lecce straripa, al 38’ va vicino al raddoppio: la palla danza nell’area piccola e Krstovic calcia senza centrare lo specchio. Augello protagonista negativo anche in attacco: un pallone vagante a sinistra viene calciato in curva dal laterale. Nandez cambia lato, Ranieri le prova tutte.

Segnali di vita al 45’: triangolazione a destra, sbuca Prati che di destro sfiora il palo. Lecce travolgente nel recupero: Kaba asfalta Makoumbou, serve Strefezza, il suo rasoterra viene deviato da Augello quasi in porta. Poteva andare peggio

La ripresa

Nessun cambio. Il Lecce vicino al gol al 3’, Strefezza fa ammattire Zappa, serve Gallo che in corsa fallisce di poco. Il Cagliari crea ma spreca. Poi parte l’Oristanio show: fa tutto il campo palla al piede, entra in area e si spegne. Ancora lui, bravissimo: parte da destra, si accentra e il suo sinistro è alto (19’). Giallo anche per Strefezza, poi il gol: minuto 23’, punizione di Viola da destra, il sinistro di Oristanio (il migliore) riporta la gara in parità, serve l’ok dell’arbitro. Una disattenzione per parte. D’Aversa getta dentro Almqvist, il più veloce della Serie A, per Strefezza. Tanto Cagliari, finalmente: al 26’ una sponda di Petagna per Prati, il destro è una fucilata e para Falcone. Sul corner di Viola, incrocio dei pali. Cambi: Piccoli per Krstovic, Blin per Gonzalez. Ma è ancora Cagliari al 36’: Petagna, sponda per Viola, palla alta. Oudin fuori (41’), dentro Dorgu, risponde Ranieri con Di Pardo per Oristanio. Un’accelerazione di Nandez da sinistra mette in crisi la difesa del Lecce, al 44’ Deiola per Makoumbou, finisce 1-1 e va bene a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA