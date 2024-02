Cagliari, alla fine arriva Gaetano 

«Sono felice, pronto e motivato». Inizia di buon mattino, dall’aeroporto di Elmas, l’avventura con il Cagliari di Yerri Mina, 29enne difensore colombiano che saluta dopo soli sei mesi la Fiorentina e va così a coprire la casella lasciata vuota per qualche giorno da Goldaniga, passato al Como. Accordo sino a giugno con opzione per un altro anno. L’ultimo giorno di mercato consegna a Ranieri anche il centrocampista Gianluca Gaetano, classe 2000 di belle speranze, con cinque presenze in Champions League con la maglia del Napoli dove, però, non è riuscito a trovare lo spazio che sperava neanche quest’anno. Prestito secco, quest’ultimo. A fine stagione poi si vedrà. Salta, invece, il trasferimento nell’Isola di Antonín Barák, trattenuto in questo caso dai viola che non hanno trovato un sostituto all’altezza. Giocherà a sua volta i prossimi cinque mesi a Gubbio, in Serie C, Jacopo Desogus. Già erano partiti, oltre a Goldaniga, Pereiro (in prestito alla Ternana) e Capradossi (dopo aver rescisso il contratto).

Scusate il ritardo

Già in estate il ds Bonato aveva provato a convincere Mina, svincolato dall’Everton. Alla fine l’ha spuntata la Fiorentina, con la quale, però, il colombiano ha racimolato giusto le briciole. E quando il Cagliari ha bussato di nuovo, non si è fatto pregare e ha colto l’occasione al volo per rilanciarsi in vista della Coppa America. Alto 195 centimetri, è un destro e può giocare sia in coppia con Dossena che in una difesa a tre. Nel curriculum ha anche cinque partite col Barcellona nella stagione 2018-2019, ma il meglio di sé lo ha dato indubbiamente in Premier League e con la nazionale colombiana. Subito in campo dopo le visite mediche. Titolare già lunedì a Roma?

Il vulcano Gaetano

In cerca di spazio e continuità anche Gaetano, a cui non è bastata una gavetta più che convincente alla Cremonese in B per trovare un posto fisso nel Napoli dove è cresciuto e sbocciato. Considerato uno dei talenti più interessanti del calcio italiano, sembra fare al caso del Cagliari dopo gli infortuni di Oristanio e Mancosu. Nasce come attaccante, diventa col tempo un centrocampista universale che può fare quindi, indifferentemente, il trequartista come la mezzala, persino il regista o l’esterno all’occorrenza. Resta in canna, invece, il colpo Barák. La Fiorentina era disposta a venderlo se fosse riuscita ad arrivare a Gudmundsson, ma alla fine il Genoa non lo ha ceduto e così il centrocampista ceco che tanto piaceva a Ranieri (e che sembrava disposto a proseguire la stagione col Cagliari) è rimasto a Firenze.

In uscita

Riparte, invece, dal Gubbio e dalla Serie C (dove ha già giocato la passata stagione con la maglia del Pescara) il giovane attaccante di Gergei Desogus, tradito prima dagli infortuni e poi dalla concorrenza in rossoblù.

La Primavera

Due innesti anche per la Primavera di Pisacane che sta provando a conquistare l’accesso ai playoff scudetto: dalla Spal il difensore del 2006 Jacopo Simonetta e dalla Roma l’attaccante del 2005 Alessandro Bolzan. Entrambi a titolo definitivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA