Cagliari, alla Domus è notte fonda 

Nella partita che avrebbe dovuto portare al riscatto, il Cagliari “regala” una prova incolore contro un Empoli ben organizzato. I toscani capitalizzano una dormita generale e passano al 33’ con Colombo. Il raddoppio in apertura di ripresa con Esposito. Nicola, davanti alla sua ex squadra, si affida ai cambi, ma la manovra è evanescente. Squadra e allenatore (foto di Fabio Murru) contestati a fine gara. Cagliari in ritiro in vista della trasferta a Parma. Il presidente Giulini: «Dispiaciuto, ma non vedo mele marce, avanti con questo gruppo».