Cagliari, Albarracín punta il Verona 

Due uruguaiani in campo al Crai Sport Center, dall’inizio alla fine. E se la presenza di Rodriguez è ormai scontata da sei mesi, quella di Albarracín fa un certo effetto. L’ultimo arrivato, il ventenne ex centrocampista del Boston River, si allena ormai regolarmente con il gruppo. Pisacane dovrà ora decidere se convocarlo per la gara di domani sera alla Domus contro il Verona. Probabile ma non scontato.

Il giorno delle scelte

L’allenatore del Cagliari scioglierà le riserve questa mattina subito dopo la rifinitura, non solo per quanto riguarda il giocatore di Montevideo. Anche se per quanto riguarda la formazione iniziale anti-Verona non sembrano esserci molti dubbi e gli undici titolari dovrebbero gli stessi che hanno rotto il ghiaccio con la Juventus e poi ancora con la Fiorentina. Resta, semmai, da capire il sistema di gioco.

Il punto

Pisacane avrà in ogni caso l’imbarazzo della scelta. Qualche passo in avanti per Deiola, che nel 2026 non ha ancora messo piede in campo. Ieri il centrocampista di San Gavino ha svolto comunque un lavoro personalizzato tra palestra e campo. Ancora ai box, invece, Folorunsho, oltre a Belotti e Felici.

