Cagliari, al via l’operazione Ternana  

È iniziata ieri pomeriggio ad Asseminello la marcia di avvicinamento del Cagliari alla gara di domenica alla Domus (inizio ore 16.15) con la Ternana. Una sfida che, a oggi, ha portato già oltre 11.500 tifosi certi sugli spalti. Un numero destinato a crescere dopo che, da ieri, sono partite le vendite dei biglietti anche nel Ticket service di piazza L'Unione Sarda.

Ranieri va di corsa

La ripresa dopo uno stop di due giorni, utili a recuperare energie e a metter via le scorie del ko di Parma. Nessuna sorpresa da Mancosu, ancora in personalizzato e indisponibile per la sfida con gli umbri, in attesa di smaltire la distrazione ai flessori della coscia sinistra rimediata contro il Frosinone. Out anche Capradossi (stagione finita) e Azzi, che è stato puntualmente fermato per un turno dal Giudice sportivo. Presenti tutti gli altri, a partire da Pavoletti, ancora una volta osservato speciale dal tecnico, che cerca alternative a Lapadula nella strada del gol. Oggi nuova seduta al mattino.

Radunovic

In campo anche Radunovic, che ha festeggiato ieri la nascita della piccola Monika, nata all'Ospedale “Santissima Trinità” di Cagliari, primogenita del portiere e della moglie Ivana. (al.m.)