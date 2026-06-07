Cagliari, al via le grandi manovre 

L’annuncio del direttore sportivo Pietro Accardi, il rinnovo del contratto per l’allenatore Fabio Pisacane, in nodo dei riscatti, le prime mosse in entrata, le tentazioni in uscita. Sarà una settimana calda, verranno gettate le basi per il Cagliari che verrà. Al via le grandi manovre in attesa che il mercato entri nel vivo, tra nuovi giovani talenti da scovare e le tentazioni che - inevitabilmente - arriveranno per i pezzi più pregiati, non solo per Gaetano nel mirino dell’Atalanta.

Il mercato di Accardi

Accardi firmerà un triennale, come ha preannunciato il presidente Giulini venerdì a Parma a margine del sorteggio del calendario. Un segnale forte, di prospettiva, per il 43enne dirigente palermitano, considerato, tra l’altro, che il suo predecessore Angelozzi (anch’esso siciliano, curiosamente, ma di Catania) aveva sottoscritto l’estate scorsa un contratto per una sola stagione con il rinnovo per quella successiva in caso di salvezza (si è arrivati comunque alla rottura). Il nuovo ds è fermo da un anno dopo l’esperienza con la Sampdoria ma nel suo curriculum da dirigente (ha un passato da difensore) pesano i nove all’Empoli dove ha lanciato, tra gli altri, Di Lorenzo, Parisi, Bennacer e Vicario acquistandolo, quest’ultimo, proprio dal Cagliari. Sta sbrigando le ultime pratiche per liberarsi dalla Samp, informalmente sta già tessendo la tela rossoblù e potrebbe presentarsi alla presentazione ufficiale con i primi nomi.

Torna il club manager?

Il lavoro di Accardi sarà focalizzato sul mercato. Per la gestione della squadra sarà supportato da Roberto Muzzi, col quale ha già lavorato proprio a Empoli. Muzzi si stacca, dunque, dalla Primavera (era il direttore tecnico) e dovrebbe riprendersi il ruolo di club manager che aveva lasciato con l’arrivo di Claudio Ranieri. Una figura chiave voluta fortemente da Pisacane che firmerà, anch’esso, un triennale (due più l’opzione per un terzo) con un adeguamento economico. È previsto anche un rafforzamento dello staff tecnico.

Il nodo dei riscatti

Inizia oggi poi la settimana che porta ai riscatti, da effettuare tra il 15 e il 17. Il Cagliari ha in mano le opzioni per Kiliçsoy, Folorunsho, Mazzitelli e Sulemana. Si prende ancora qualche giorno di riflessione ma - come aveva lasciato intendere lo stesso Giulini a Radiolina - la tendenza è quella di non esercitarne nemmeno una stavolta. Proprio nei giorni scorsi è stato, invece, controriscattato dal SV Ried l’attaccante zambiano Kingstone Mutandwa autore di 14 gol (più 3 assist) in 29 partite nella massima serie austriaca.

Linea verde

E sempre nell’ottica della linea verde, un profilo che sembra fare al caso del Cagliari è Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 di proprietà dell’Inter, che ha già rotto il ghiaccio con i professionisti in C nell’Under 23 nerazzurra giocando 27 gare (con un gol e un assist). La formula potrebbe essere la stessa di Sebastiano Esposito, ossia un prestito con obbligo di riscatto con l’Inter che conserverebbe il 40% in caso di una futura rivendita. Alla domanda diretta di un giornalista, sempre venerdì a Parma, Giulini ha risposto così: «Un centrocampista mancino che il nostro allenatore ha affrontato spesso con l’Under 20, credo che lo stimi e lo apprezzi, può essere un nome ma come tanti altri». Milanese, Berenbruch ha compiuto 21 anni una settimana fa e ha già nelle gambe sei minuti in Champions. Potrebbe essere lui, insomma, il primo nuovo tassello per il Pisacane Bis.

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