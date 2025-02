Cagliari al lavoro, domani la partenza  

Il Cagliari è andato in campo ieri mattina al Crai Center di Assemini, squadra al completto eccetto il portiere Ciocci, ancora alle prese con l’infortunio alla spalla. In vista del match del “Gewiss Stadium” di Bergamo contro l’Atalanta, in programma sabato 15 febbraio alle ore 15, Nicola ha diretto un allenamento tra palestra e campo. In avvio, una parte di lavoro dedicata allo sviluppo della forza. A seguire la partita giocata su spazi ridotti ad alta intensità. Oggi nuovo allenamento sempre al mattino, domani la partenza per Bergamo.

Verso la Juve

Domenica 23 febbraio, alle ore 20.45 alla Unipol Domus, è in programma Cagliari-Juventus. I biglietti saranno disponibili con prelazione per i possessori di Islanders da oggi alle 16 a domani alle ore 9. La vendita libera partirà domani alle 10. I biglietti potranno essere acquistati online tramite TicketOne o nello store di piazza Unione Sarda (10-13 e 17-20), sabato solo 10-13. Settori e prezzi: intero distinti 120 euro, tribuna Blu 150, tribuna Rossa 200; ridotto donna, over 55 e Under 18 distinti 100, tribuna Blu 120, tribuna Rossa 150. La vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà attiva dalle 16 di domani e proseguirà fino alle ore 19 del 22 febbraio. Il costo è di 40 euro più i costi di prevendita.

