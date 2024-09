Cagliari al buio, l’Empoli passeggia 

Cagliari 0

Empoli 2

Cagliari (3-5-2) : Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou (1’ st Pavoletti), Marin (26’ st Gaetano), Deiola, Augello (15’ st Azzi); Luvumbo (15’ st Viola), Piccoli (30’ st Lapadula). In panchina Ciocci, Sherri, Adopo, Jankto, Wieteska, Palomino, Obert, Kingstone, Felici. Allenatore Nicola.

Empoli (3-4-2-1) : Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (45’ st De Sciglio), Anjorin (13’ st Haas), Grassi (28’ st Cacace), Pezzella; Colombo (28’ st Solbakken), Henderson; Esposito (45’ st Pellegri). In panchina Seghetti, Brancolini, Sambia, Ekong, Tosto, Marianucci, Konaté. Allenatore D’Aversa.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Reti : nel primo tempo 33’ Colombo, nella ripresa 4’ Esposito.

Note : ammoniti Colombo, Gyasi, Pavoletti. Angoli 10-4. Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 15.225 per un incasso di 315.651 euro.

L’incubo di ogni tifoso, di ogni allenatore, di tutti i presidenti: una squadra che non funziona, che perde – tre di fila – e da cui non arrivano segnali. Il Cagliari è questo, inutile girarci intorno. Se col Napoli (zero a quattro) avevamo visto almeno quattro palle gol e una reazione, ieri sera tutto o quasi deve essere cancellato. Un disordine e una confusione che nei primi 45 minuti sembravano irreali. L’Empoli passa col vento in poppa, il Cagliari si è smarrito fra errori e tentativi di tenere insieme i pezzi. Lo stadio ha sepolto di fischi i rossoblù, difficile potesse andare diversamente. C’è uno spettacolo, se la gente non si diverte manifesta il suo dissenso.

Il calendario sembrava spingere il Cagliari a costruirsi un tesoretto di punti, con quattro gare in casa su cinque. È andata diversamente, alla vigilia di due trasferte con Parma e Juventus i rossoblù hanno due punti. Poco, pochissimo, ombre comprese.

Nicola sceglie dall’inizio Zortea (per Azzi) a destra e in mezzo Makoumbou, con Prati indisponibile e Gaetano ai box. Un disastro, perché il primo tempo – tutto, dall’inizio alla fine – è da catalogare fra i peggiori degli ultimi anni. Mentre l’Empoli fa il suo, palla che fila bassa e precisa, sovrapposizioni e leggerezza, Esposito al 6’ centra l’esterno della rete, Pezzella al 9’ mette scompiglio da sinistra. Finalmente il Cagliari al 17’, contropiede e cross di Zortea, Piccoli di testa, palla in corner. Dalla bandierina Augello, Luperto e palla ancora deviata. Però la prima mezz’ora è disarmante e infatti al 33’ il gol di Colombo spacca la partita, difesa bucata e immobile e messa fuori causa da un errore di Makoumbou. Cagliari molle, senza idee, anonimo. Ci prova Luvumbo al 38’, Vasquez è pronto. Occasionissima per Deiola (che sbaglia) ma il gioco era fermo, 44’.

La ripresa

Makoumbou resta fuori, c’è Pavoletti, 3-4-3 e pedalare. Al 4’ il tonfo, perché Luperto “liscia” un cross da sinistra di Pezzella, Esposito raccoglie la palla, ci prova col destro, respinta di Scuffet, sulla ribattuta lo stesso Esposito salta il difensore e realizza di sinistro, zero a due. Luvumbo, con orgoglio, dai sedici metri spara un sinistro alto al 14’. I cambi: Azzi e Viola per Luvumbo e Augello, minuto 15. Nicola prova a dare la scossa, lo stadio risponde ma la squadra non reagisce. Giallo a Gyasi per fallo su Azzi, l’Empoli non ha alcuna fretta, spinge solo se deve. Nicola sceglie Gaetano (26’) per Marin), punte e rifinitori, Cagliari super offensivo: la prima, vera occasione arriva al 27’, una rovesciata in area piccola di Gaetano su cross di Azzi, palla di poco alta. Viola dirige l’orchestra ma i solisti sono in vacanza.

Dentro Solbakker e Cacace per Grassi e Colombo. Lapadula per Piccoli al 30’, Pavoletti all’ennesimo colpo subìto va a muso duro con l’arbitro e viene ammonito, il nervosismo e la frenesia non portano buoni consigli. L’Empoli rischia di dilagare con Esposito, palla vicina al “sette” al 38’. C’è il tempo per Gaetano di centrare Vasquez, poi si sentono solo i fischi.

