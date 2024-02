Cagliari al buio, la Lazio passa 

Cagliari 1

Lazio 3

Cagliari (3-4-2-1) : Scuffet; Zappa, Mina (29' st Wieteska), Obert (18' st Augello); Nandez, Makoumbou, Deiola, Azzi (1' st Dossena); Viola (1' st Luvumbo), Gaetano; Lapadula (29' st Pavoletti). In panchina Radunovic, Aresti, Prati, Jankto, Petagna, Di Pardo. Allenatore Ranieri.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi (33' st Kamada), Luis Alberto (17' st Vecino); Isaksen (39' st Pedro), Immobile (17' st Castellanos), Felipe Anderson. In panchina Sepe, Mandas, Pellegrini, Casale, Kamenovic, Lazzari, Napolitano, Fernandes. Allenatore Sarri.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 26' Deiola (autorete); nel st 4' Immobile, 6' Gaetano, 20' Felipe Anderson.

Note : ammoniti Immobile, Makoumbou, Romagnoli, Vecino. Espulso a partita finita Aresti per proteste. Spettatori 16.155, incasso 321.568 euro. Angoli 8-7 per la Lazio. Recupero 1' e 5'.

E sono quattro ko, uno dopo l’altro. Il Cagliari non c’è, non ha la testa libera, prigioniero della paura di osare. La Lazio segna subito, nel primo e nel secondo tempo, poi il gol di Gaetano illude lo stadio ma non la Lazio, che si riorganizza e la chiude in contropiede. Un colossale “torello” per gran parte del match, giocato da un Cagliari in linea con le ultime uscite: errori, anche madornali, poche idee, la testa che pensa solo a non prenderle e nessuna traccia tangibile di un piano tattico. Eccetto quel ricorso al lancio di cinquanta metri, spesso partito dai piedi di Zappa, con il risultato di consegnare decine di palloni alla difesa della Lazio, o addirittura ai centrocampisti.

E la Domus ha dispensato i primi fischi alla squadra di Ranieri, impotente nella sua zona, mentreal fischio finale è arrivato ancora una volta il sostegno (incondizionato) del pubblico, sottolineato dal presidente Giulini nella sua prima uscita pubblica dopo un anno e mezzo.

Il primo tempo

Ranieri lascia fuori Dossena, Prati e Luvumbo, dentro Zappa, ancora Obert con Mina nella difesa a tre, in mezzo Nandez, Makoumbou, Deiola e Azzi, due trequartisti (Viola e Gaetano) e la punta Lapadula. La Lazio, nel rigoroso 4-3-3 sarriano, si impossessa del pallone, nei primi 8 minuti Scuffet è impegnato due volte, su un rimpallo in area e su Immobile. Lapadula risponde al 13’, il suo tentativo finisce sul fondo. Lazio che fa la partita, Cagliari con un muro in difesa e poche idee per ripartire, mentre sono gli ospiti al 21’ a saperlo fare bene con Isaksen che semina tutti ma para ancora Scuffet. Al 26’ la Lazio passa: un’altra verticalizzazione precisa, in area Isaksen effettua un cross rasoterra da sinistra, “liscio” di Scuffet e Azzi, la palla colpisce Deiola e va dentro.

Errori, fischi, rinvii falliti, palla che scotta e la Lazio che danza sui problemi del Cagliari, si chiude con un tentativo di Luis Alberto (fuori) da una parte e un’occasione per i rossoblù dall’altra: 47’, Lapadula devia verso Provedel un pallone servito da Azzi, in area cadono tutti, la parata dell’ex Spezia chiude la prima parte.

La ripresa

Ranieri toglie l’evanescente Viola e il pasticcione Azzi (errori a catena, irriconoscibile) e sceglie Luvumbo e Dossena. Nandez al 1’ prova scuotere lo stadio dal torpore (tentativo alto), poi – puntuale – arriva il gol degli “altri”: Isaksen da sinistra riesce a tirare nello specchio, la parata di Scuffet è un assist per Immobile, che non perdona da due metri. Dormivano tutti, Dossena soprattutto. Due minuti e il Cagliari lancia un segnale, forse l’unico, dell’amaro pomeriggio: Luvumbo accarezza la palla a centrocampo il tanto giusto per lanciare Gaetano, la sua corsa finisce a venti metri dalla porta e il pallone nel “sette” alla sinistra di Provedel, gol da urlo.

Si sveglia la Domus, ma tre minuti dopo la Lazio piomba in area e Immobile si divora la terza rete. Al 13’ Luis Alberto scaglia un destro dai sedici metri, palla di pochissimo a lato. Risponde il Cagliari con Makoumbou e Gaetano, Provedel è sempre attento, la partita sembra aperta. Ranieri (Augello per Obert) e Sarri pescano dalla panchina, al 20’ il contropiede chirurgico della Lazio è chiuso da sinistra da Felipe Anderson, che si accentra e batte Scuffet grazie alla deviazione di Zappa: 1-3.

Il quarto d’ora finale è solo uno sbiadito ricordo di quello che è stato capace di fare il Cagliari in questo stadio proprio negli ultimi giri di lancetta. Pavoletti (per Lapadula) e Wieteska (per Mina, zoppicante) dal 29’, un tiraccio di Augello e un cross in curva di Luvumbo sono le carte rossoblù per riaprire il match. Kamada centra il palo al 40’, sarebbe stato troppo. Si chiude con una rissa poco edificante.

