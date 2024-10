Cagliari al buio, il Bologna vola 

Cagliari 0

Bologna 2

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert (28' st Augello); Prati (14' st Adopo), Marin; Zortea (14' st Felici), Viola (14' st Lapadula), Gaetano (28' st Luvumbo); Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Deiola, Wieteska, Mina, Pavoletti, Azzi. Allenatore Nicola.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; De Silvestri (36' st Posch), Beukema, Lucumí, Miranda; Moro (36' st Fabbian), Freuler; Orsolini, Odgaard (23' st Pobega), Ndoye (42' st Holm); Castro (42' st Dallinga). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Karlsson, Iling-Junior, Casale, Corazza, Domínguez, Urbański. Allenatore Italiano.

Arbitro : Fourneau di Roma 1.

Reti: nel primo tempo 35' Orsolini, nella ripresa 6' Odgaard.

Note: ammoniti Palomino, Beukema, Zappa, Fabbian. Angoli 7-2. Recupero 1' pt-3' st. Spettatori 15.977 per un incasso di 327.773 euro.

La grande illusione dura dieci secondi, il tempo della doppia occasione del Cagliari dopo 3 minuti. Inizio di forza, testa e cuore, poi la luce si affievolisce, fino a spegnersi, davanti a una squadra costruita per la Champions League ma che, fino a ieri sera, era in piena crisi. Bologna batte Cagliari anche ai punti, sotto il profilo della qualità, della quantità, dei confronti diretti, tutti vinti. Nicola incassa la seconda sconfitta di fila, Udinese e Bologna riportano il Cagliari sulla terra, con la Lazio all’orizzonte nell’immenso scenario dell’Olimpico. In panchina Mina, Adopo e Augello, ci sono Viola e Gaetano dal primo minuto, tornano Prati e Obert, Palomino fa coppia con Luperto.

Il Cagliari ci prova subito con Zortea, poi Zappa salva in contropiede su Ndoye, quindi (al 3’) il miracolo di Skorupski sul cross di Piccoli deviato, con Gaetano che non corregge di testa. L’inizio è da urlo, ma il Bologna non si scompone. Al 13’ punizione da sinistra, Marin in area, la seconda chance è per Gaetano, palla nella sud. Si ribalta l’azione, Bologna dalle parti di Scuffet, il sinistro di Miranda è deviato da Obert (15’).

Gli ospiti portano Orsolini a concludere in area al 18’, un rimpallo favorisce l’attaccante e Scuffet risponde con un bell’intervento. Il Bologna supera bene la paura dell’avvio e comincia a fare calcio. Da una parte all’altra: Luperto vola a sinistra e offre in corsa una palla deliziosa, nessuno la sfrutta, dall’altra parte Ndoye confeziona un assist per Orsolini in area, che spreca: Obert dove sei? Poi il Bologna passa, è il 35’ e sembriamo a Udine: Gaetano perde una palla in mezzo, Orsolini punta Luperto, doppio passo e gol di destro al “sette”, fotocopia della rete di Davis. Dopo il giallo a Palomino al 39’ (ostruzione), il Cagliari finalmente produce: Piccoli si trascina il difensore e dai sedici metri tira di destro, Skorupski devia in corner. Al 41’ ci prova Viola in corsa da 18 metri, palla a lato. Meglio il Bologna, che sbaglia pochissimo.

La ripresa

La squadra di Italiano passa al 6’: Lucumì (dominante) da sinistra serve una palla rasoterra per Odgaard, Prati e Marin si aprono e il danese di sinistro batte Scuffet, che non la vede partire. Botta tremenda, il Cagliari prova a reagire, la punizione di Viola (11’) è nelle mani di Skorupski. Obert (13’) fa tutto il campo, l’assist per Gaetano genera un sinistro debole. Dal corner, palla a Marin, il suo cross è smanacciato da Skorupski. Triplo cambio al 13’: fuori Prati, Viola e Zortea, dentro Adopo, Felici e Lapadula. Cagliari all’assalto, la Domus soffia ma Skorupski arriva sul tentativo di Felici. Il Cagliari ora è meglio, ma non basta. Pobega (23’) per Odgaard, ammonito Beukema dopo il fallo su Lapadula. Nicola cambia ancora: dentro Augello e Luvumbo (28’) per Gaetano e Obert, caro vecchio 4-4-2. Ndoye scherza con Zappa e lo fa ammonire, Bologna superiore in ogni confronto. La furia del Cagliari si traduce in tre corner di fila: nulla o quasi. Italiano ne cambia quattro, il Cagliari non si sveglia dal suo torpore.

