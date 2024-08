Cagliari, al ballo dei debuttanti in Coppa Italia Sotto i riflettori soprattutto Luperto e Piccoli 

Il giorno del gran debutto. Quella di domani contro la Carrarese non sarà una serata come le altre per chi giocherà la prima gara ufficiale nel Cagliari, tra l’altro lo farà alla Domus (a un passo dal sold-out) e indossando la maglia principale, quella rossoblù. Sotto i riflettori l’ex capitano dell’Empoli Luperto, chiaramente Piccoli, Zortea e Adopo, arrivati tutti e tre dall’Atalanta, e ancora Felici, proveniente a sua volta dalla Feralpisalò, e il vice-Scuffet, Sherri, il primo portiere albanese nella storia del Cagliari. Per tutti tanta emozione già ieri mattina durante l’allenamento allo stadio di Sant’Elia e una bella scarica di adrenalina in vista dell’esordio più importante, quello in campionato, in programma sei giorni dopo con la Roma, sempre nell’Isola.

Nel cuore della difesa

La maggior parte di loro sa già che cosa vuol dire giocare nel bunker rossoblù. La prima volta di Luperto nel 2021 ai tempi del Crotone, poi in altre due occasioni con l’Empoli. Per l’esperto difensore pugliese – che non dovrà far rimpiangere Dossena, ceduto al Como – il primo impegno stagionale sarà comunque un banco di prova sia dal punto di vista tecnico sia caratteriale. Lui è un po’ la chiave d’ingresso nella retroguardia del Cagliari per Nicola con cui ha lavorato già a Empoli: nonostante sia l’ultimo arrivato, di conseguenza, è quello che meglio conosce i meccanismi difensivi del nuovo allenatore.

Caccia al gol

Il più atteso è, tuttavia, Piccoli, dal quale la società e lo staff tecnico rossoblù attendono i gol venuti meno lo scorso torneo dal reparto offensivo. Allo stesso tempo, lui vuole dare una svolta alla propria carriera alla soglia dei 24 anni. Il Cagliari, curiosamente, è una delle prime squadre alle quali ha segnato in Serie A, nella stagione 2020-21. Sempre in prestito dall’Atalanta, ha poi indossato le maglie di Genoa, Verona, Empoli e Lecce. Ora vuole provare a staccarsi definitivamente dal cordone bergamasco, proprio attraverso il Cagliari. Dopo un ritiro pre campionato in crescendo, punta a un posto da titolare domani in Coppa Italia, presumibilmente in coppia con Luvumbo come nell’ultima amichevole contro il Modena (nella quale è andato a bersaglio di testa).

La grande chance

Anche per Adopo, questa in rossoblù, rappresenta un’occasione importante per dare un’accelerata al proprio percorso tra i professionisti, ancora anonimo nonostante qualche acuto e le grosse potenzialità. Non è mai andato oltre i cancelli di Asseminello, sino all’allenamento di ieri. Si presenta, infatti, per la prima volta alla Domus dopo aver sfidato tre volte la Primavera del Cagliari con la casacca granata. È la nuova scommessa di Giulini nel cuore del campo dopo il passaggio di Sulemana proprio all’Atalanta.

Raccoglie il testimone sulla fascia destra da Nandez, invece, Zortea, che i rossoblù hanno sofferto da avversario sia l’anno scorso nella gara di Frosinone sia quando giocava per la Salernitana. Ha già conquistato Nicola, ma potrebbe rinviare l’esordio alla gara di campionato con la Roma per un fastidio alla spalla. Sarà addirittura il debutto in Serie A, in questa stagione, per Felici e Sherri. Soprattutto per il centrocampista romano, la sfida con la Carrarese può essere un trampolino di lancio.

