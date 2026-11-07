Cagliari, Adopo spazza via la crisi 

Cagliari 1

Frosinone 0

Cagliari (3-4-2-1) : Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodríguez; Adopo, Romano (33’ st Liteta), Deiola, Grandu (33’ st Ciervo); Trepy (28’ pt Sugamele), Maldini (20’ st Fazzini); Mendy (20’ st Kevin Carlos). In panchina Sherri, Radunović, Gagliardini, Sugawara, Akarakiri, Sulev, Prettenhoffer, Massolin. Allenatore Pisacane.

Frosinone (4-2-3-1) : Palmisani; Oyono (26’ st Bobček), Calvani, Monterisi, Bracaglia (1’ st Tchato); Calò, Cichella (36’ st Fini); Ghedjemis, Schmid (20’ st Hasa), Kvernadze (20’ st Zerbin); Bîrligea. In panchina Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Akpoguma, El Azzouzi, Masini, Fayed. Allenatore Alvini.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Rete : nel primo tempo, 38’ Adopo.

Note : ammoniti Bracaglia, Oyono, Fazzini, Grandu, Monterisi, Zé Pedro. Angoli 3-13. Recupero 1’ pt-3’ st. Spettatori 15.874 per un incasso di 346.688 euro.

Una vittoria sofferta ma liberatoria e sa quasi di impresa considerato il passo del Frosinone che aveva perso solo due volte sino a ieri. Proprio ciò di cui aveva bisogno il Cagliari per ripartire a testa alta dopo quattro sconfitte di fila. Riscatto e prova di forza allo stesso tempo, dunque, per la formazione di Pisacane che batte per 1-0 la rivelazione del campionato, conquista così tre punti pesantissimi non solo per la classifica e si riprende, tra le altre cose, quella credibilità messa in discussione da Monza in poi. Una partita intensa alla Domus e in bilico sino alla fine, ma gestita con pazienza e lucidità, con spirito di sacrificio e organizzazione. Decisivo il gol al 38’ di Adopo, bravo a valorizzare uno dei pochi spunti offensivi e - allo stesso tempo - tutti gli sforzi difensivi di un collettivo di nuovo compatto, solido, persino ermetico in certi frangenti. Si perde così nel vuoto (o tra i guanti di Caprile) ogni tentativo di raddrizzare il pomeriggio da parte degli ospiti, ridimensionati dai rossoblù dopo aver toccato l’Europa con un dito.

C’è Grandu a sinistra

Cagliari in emergenza senza Mina, Nzola, Fadera, Aurelio e Obert, oltre a Felici e Idrissi. A ridosso del match arriva persino il forfait di Winks. Pisacane tira fuori dal cilindro il capitano della Primavera Grandu per contenere l’irruenza dell’algerino Ghedjemis a sinistra. Punta inizialmente sul doppio play Romano-Deiola, invece, nel cuore del campo. Ricapitolando: Caprile tra i pali, il terzetto difensivo Zé Pedro-Kofler-Rodríguez, Romano e Deiola in mediana, Adopo e Grandu sulle fasce, Trepy (costretto, però, a cedere il testimone a Sugamele dopo neanche mezz’ora) e Maldini sulla trequarti alle spalle di Mendy. Rossoblù schierati, dunque, col 3-4-2-1, per poi passare quasi subito, però, al 4-3-2-1. È sempre il 4-2-3-1, al contrario, il modulo di riferimento del Frosinone con Palmisani, Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Calò, Cichella, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze e Bîrligea (out il bomber Raimondo).

Al primo tentativo

Partono meglio gli ospiti, che guadagnano campo in velocità e arrivano nell’area rossoblù con una facilità impressionante. Non vanno oltre, però, un diagonale a lato di Bîrligea e una doppia conclusione senza troppe pretese di Calò neutralizzata da Capirle. E al primo vero tentativo, al 38’, il Cagliari passa. L’azione insistita di Adopo che - dopo aver ricevuto palla da Mendy - si beve tre giocatori giallazzurri e dal limite dell’area scarica il destro trovando il sette. Che gol!

Difesa a oltranza

Nella ripresa la prima occasione (e che occasione) è del Cagliari: tacco ravvicinato di Mendy su corner battuto da Maldini, si supera Palmisani. Riprende poi fiato e coraggio il Frosinone. Caprile è reattivo sia sul tentativo del solito Calò che su quello di Cichella e ancora su Bîrligea. Ma il Cagliari è in affanno. La scossa dalla panchina con Fazzini e Carlos al posto di Maldini e Mendy. L’assedio giallazzurro è totale. Miracoloso Caprile sul tiro di Cichella, il cui destro picchia sulla traversa poi salva sulla linea Fazzini. La palla resta in gioco, ma ancora il portierone rossoblù è provvidenziale sulla sventola di Bîrligea. È una respinta dietro l’altra. Finale incandescente e difesa a oltranza con Ciervo e Liteta a supporto. Alla fine il fortino regge e, oltre al Frosinone, spazza via anche i fantasmi.

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