Cagliari, Adopo è il vero valore aggiunto 

Dice di ispirarsi a Rabiot e McTominay per completarsi, intanto è sempre più Michel Adopo e sta facendo la felicità del Cagliari. Che impatto sul campionato! Tra i rossoblù superstiti della passata stagione, il centrocampista francese è probabilmente quello che ha avuto lo step più importante, sicuramente il più evidente. Già lo scorso anno aveva fatto il salto di qualità anche in termini di responsabilità, il cambio di posizione - più avanti sino alla trequarti con libertà di spaziare a destra - gli ha poi permesso di dar sfogo a quella qualità che Pisacane, va detto, aveva colto sin dal primo allenamento.

Punto fermo

Nel pieno della maturità, dunque, al terzo campionato di Serie A da titolare, tra lavoro sporco e giocate pregiate (come il cross al bacio per Mendy a Bergamo). Molto più di un equilibratore, si sta rivelando il valore aggiunto del Cagliari anche in fase offensiva. Sempre e comunque con un’intensità pazzesca. Difficilmente Pisacane ne fa a meno, a prescindere dal ruolo e dalla strategia generale. Adopo è forse il giocatore della rosa che più rappresenta il suo modo di interpretare il calcio. E sta crescendo anche la leadership all’interno del gruppo.

L’obiettivo

«Mi ispiro a tanti centrocampisti. In Serie A, ad esempio, guardo McTominay e Rabiot», ha rivelato in una recente intervista a Sky Sport. «Sono completi: riescono a fare le due fasi, incidono sulla partita. Fanno gol, sanno cambiare il verso di una gara. E io punto a essere uno di quei calciatori che sa dare anche questo impatto», ha detto senza mezzi termini il centrocampista del Cagliari, pronto ad alzare ulteriormente l’asticella. «L’obiettivo? Migliorare le mie statistiche, fare meglio dello scorso anno. Sono un calciatore che valorizza il lavoro della squadra: in fase di possesso mi piace proporre il gioco, quando, invece, non abbiamo la palla cerco di aiutare il compagno. Fare quella corsa in più per me è la normalità». Un centrocampista a 360 gradi, insomma. Moderno.

Oggetto dei desideri

Già l’estate scorsa gli avevano messo gli occhi addosso in tanti, il Bologna su tutti. «La società sa quanto è importante per noi», si era sbilanciato negli ultimi giorni di mercato - non a caso - Pisacane che ha avuto un ruolo decisivo nella sua conferma. Nel frattempo, gli estimatori di Adopo si sono moltiplicati, non solo in Italia, e di conseguenza le tentazioni. Il Cagliari - per ora - se lo tiene stretto e grazie anche alla sua crescita prova a fare il salto di qualità. Questo è un Cagliari che difende, che sa soffrire, come già la scorsa stagione. È il secondo anno con il mister, abbiamo ancora più identità, un’idea di gioco chiara», ha tenuto a precisare l’ex granata. «Siamo soddisfatti. Chi è arrivato quest’anno ci sta dando una mano importante. Stiamo consolidando il lavoro dello scorso campionato. Abbiamo ancora più fiducia: questo è un gruppo sano, giovane», ha poi aggiunto. «Abbiamo voglia di lavorare, migliorare. La nostra è una squadra che non vuole subire gol e ogni partita diventa dura per ogni avversario». La Juventus è avvisata.

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