Cagliari, addio al presidente della rinascita 

Il giorno dopo la sconfitta contro il Parma, una giornata di lutto per il Cagliari: si è spento all’età di 84 anni Tonino Orrù, presidente della squadra che conquistò una straordinaria doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, tra il 1988 e il 1990, con Claudio Ranieri in panchina. Il cordoglio dello stesso tecnico di Testaccio e dell’attuale patron rossoblù Giulini. Era sofferente da diversi anni. Lapadula e compagni, intanto, provano a lasciarsi alle spalle il ko del Tardini e rilanciano la sfida playoff: domenica alla Unipol Domus c’è la Ternana.

