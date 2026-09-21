Cagliari, addio A Silver La Supramonte si salva 

La dura annata delle squadre sarde nei campionati nazionali si è chiusa con la retrocessione del Cagliari nella B di baseball e con la salvezza della Supramonte nella A2 di softball.

Dopo il pari di domenica a Settimo Torinese (9-10 e 10-6), i cagliaritani hanno salutato la A Silver di baseball al termine di una stagione regolare in cui hanno ottenuto 12 vittorie e 30 sconfitte, valse l’ultimo posto nel girone A e la retrocessione diretta. I rossoblù, prima habitué della A2, poi capaci di distinguersi nella serie A unica, prima che la riforma desse vita alla A Silver 2026, ripartiranno dalla B nazionale puntando, come quest’anno, sui giovani del vivaio.

Campane a Orgosolo

Salva, invece, la Supramonte Orgosolo, che era finita ai playout dopo una stagione regolare complicata (4 vinte, 20 perse), aveva poi vinto, a Caserta, le prime due partite della serie al meglio delle 5 e, prima dei match decisivi in casa, è stata informata della rinuncia delle campane. «Una salvezza che consente alla Sardegna di mantenere una squadra in A2, una vetrina nazionale per le nostre giocatrici e non solo, perché grazie alla collaborazione con la Shardana schieriamo anche 4 atlete iglesienti, ha sottolineato la coach Elena Balloi. «Il bello dello sport è anche l’essere uniti, il dare modo alle giovanissime di fare esperienze nella Penisola e di conoscere nuove realtà. E vedere l’impegno profuso dalle atlete ci ripaga di tutti gli sforzi e ci gratifica».

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