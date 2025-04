Cagliari, a Verona è la serata perfetta Due reti dei capitani e la salvezza è vicina 

Verona 0

Cagliari 2

Verona (3-4-1-2) : Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini (25' st Livramento); Tchatchoua, Serdar (25' st Kastanos), Duda, Bradarić (13' st Lazović); Suslov (28' pt Bernède); Sarr, Mosquera (13' st Lambourde). In panchina Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Niasse, Slotsager, Ajayi, Cissé. Allenatore Zanetti.

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin (38' st Deiola), Augello; Luvumbo (38' st Gaetano), Pavoletti (30' st Kingstone). In panchina Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Prati, Jankto, Obert, Pintus, Felici. Allenatore Nicola.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel primo tempo 30' Pavoletti, nella ripresa 48' Deiola.

Note: espulso Ghilardi al 40' st per grave fallo di gioco. Ammoniti Zappa, Sarr, Coppola. Angoli 2-3. Recupero 3' pt-4' st.

Si chiama trionfo, nel giorno decisivo. Un po’ come a Reggio Emilia, l’anno scorso. O come mezzo secolo fa, quando Riva batteva Colombo sempre in questo stadio. Il Cagliari passa a Verona e lo fa giocando bene a calcio. Due gol a zero, una vittoria arrivata senza il difensore più forte e l’attaccante da nove gol. Nicola azzecca tutto, la squadra pure e il Verona, a tratti inguardabile, finisce in ginocchio. Adesso la parola “salvezza” si può gridare, perché ci sono 8 punti sul terzultimo posto con quattro partite da giocare. E poi c’è la favola di Pavoletti, eterno, che si fa trovare pronto a fine stagione, quando le ginocchia ti fanno male dall’alba al tramonto.

Nicola gioca con tre difensori – Zappa, Palomino e Luperto – e Makoumbou è il playmaker, davanti Pavoletti e Luvumbo. Sarr è l’unica punta di Zanetti, Suslov dà fantasia e Duda è dovunque. L’inizio è terribile, per qualità – assente – e perché il Verona sembra sistemato meglio. Dieci minuti e il Cagliari si accende: Adopo attraversa il campo da una porta all’altra, offre a Zortea a destra che in area spreca, allungandosi troppo la palla. Luvumbo ha licenza di svariare, prova a passare soprattutto a sinistra. Al 18’ l’angolano si divora un gol: Pavoletti quasi in spaccata gli serve una palla davanti al portiere, lui – di destro – centra proprio Montipò. L’azione prosegue, Marin prova il tiro alla Insigne ma senza essere Insigne.

C’è solo il Cagliari, Zortea sceglie perfettamente i tempi di inserimento e mostra il muso duro agli avversari. Al 28’ il Verona perde Suslov – infortunio – e la sua fantasia. Al 29’ terza occasione-gol del Cagliari con Adopo, di testa su corner di Augello: pallone sopra la traversa. Un minuto e i rossoblù passano: da destra il cross senza pretese di Luvumbo, doppio “liscio” di Coppola e Ghilardi e Pavoletti, sì, proprio lui, ringrazia e da un metro batte Montipò. Un bambino in rossoblù piange in tribuna. Quattro minuti dopo, Luvumbo resta a terra un paio di minuti dopo un fallaccio di Duda, quando si rialza arrivano i tradizionali “buu” del pubblico di Verona, uno scandalo. Zappa si becca un giallo al 39’, l’azione genera il primo tiro in porta del Verona, una punizione di Duda ben controllata da Caprile.

La ripresa

Nessun cambio, il Cagliari è lo stesso anche sotto il profilo mentale. Riconquista palla e riparte, Zortea da una parte e Augello dall’altra. Zappa prende una manata in faccia, il sangue gli sporca la maglia e Sarr si becca un giallo, così come Coppola (22’), che trattiene Pavoletti in fuga. Il Verona è in ginocchio, Zanetti prova con i cambi a variare il tema ma ogni pallone che spiove in area rossoblù finisce nelle mani di Caprile. Ecco Kingstone per Pavoletti dopo 74 minuti ad alto volume, ne mancano 9 quando Lambourde raccoglie un pallone vagante e al volo spedisce alto sulla traversa. Deiola e Gaetano (38’) per Marin e Luvumbo, poi Ghilardi asfalta Gaetano e viene espulso. Su quel che resta dei gialloblù, ci passa Gaetano che entra in area, serve Deiola e palla di piatto nel sacco. Apoteosi rossoblù, è tutto vero.

