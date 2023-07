Cagliari, a tre giorni dal ritiro la squadra è ancora da assemblare  

Tra tre giorni il Cagliari metterà da parte le vacanze per iniziare a metter benzina in vista della stagione del ritorno in Serie A. Ma alla ripresa di Asseminello, Ranieri avrà poche presentazioni da fare. A poco più di un mese dal gioioso trionfo del San Nicola, le facce saranno più o meno sempre le stesse. Mancheranno Falco e Millico, che hanno salutato la compagnia per scadenza di contratto, e non ci sarà Prelec, rispedito in Austria a ritrovare se stesso e il gol. Unica novità, il giovane ghanese Sulemana, arrivato dal Verona a titolo definitivo. E in un mercato dove nessuno ha i soldi per fare il primo passo, il rischio concreto è quello di trasformare il ritiro in una sala d'attesa, tra arrivi e partenze.

Segno più

Fin qui, il Cagliari ha sborsato 4 milioni per Sulemana e altri 2 per il riscatto dalla Juventus di Di Pardo. Segno positivo, quindi, visto che in cassaforte sono arrivati i soldi del riscatto del Monza per Cragno (circa 4 milioni), quelli dell'Empoli per Walukiewicz (altri 2 milioni), con i toscani che hanno anche girato il 10% di quanto incassato per la cessione di Vicario al Tottenham, e ancora i 7 milioni per il passaggio di Bellanova al Torino. Il ds Bonato sa che Ranieri attende almeno 4-5 titolari, ma sa anche che la parola d'ordine dovrà essere pazienza, perché non si possono sbagliare gli acquisti.

Rinforzi

Tanti nomi, ma trattative ancora in alto mare. Per il ruolo di vice Radunovic, sembra Scuffet il profilo perfetto: esperto di Serie A, ma ancora giovane, pronto a fare il vice, ma anche a subentrare se il portiere serbo, al primo vero esame nel massimo campionato, dovesse avere passaggi a vuoto. Ma dopo il rinnovo di Aresti, si deve liberare un posto, con la partenza in prestito di Ciocci, conteso da Olbia e Pescara, senza escludere altre piste. In difesa, si cerca una sistemazione a Goldaniga e Capradossi, prima di dare il via alla ricerca di un centrale che abbia esperienza di A, senza però pagare troppo pegno alla carta d'identità (i milanisti Gabbia e Caldara possono essere ipotesi plausibili), mentre sulla sinistra, Barreca può essere utilizzato come pedina di scambio per il sampdoriano Augello, in ballottaggio con l'ex Roma Calafiori, ora al Basilea, per il ruolo di alternativa ad Azzi.

Pressing

In mezzo al campo, due nomi su tutti, lo spallino Prati e l'esterno del Getafe Jankto. Il primo, classe 2003, è un giocatore che ha attirato l'attenzione di altri club di A e il Cagliari cerca di superare la concorrenza, mentre il secondo, titolarissimo di Ranieri nella Samp, avrebbe già dato l'ok al trasferimento, ma manca ancora l'accordo col club spagnolo. Ma anche qui bisogna liberare spazi, con Viola, Rog, Kourfalidis e Lella che vivranno il ritiro da precari.

Davanti, poi, si cercano due attaccanti: nella lista del ds Bonato Gabbiadini (Sampdoria), Oristanio (Inter) e Okereke (Cremonese). Un reparto sfoltito dalle uscite di Falco, Millico e Prelec e dove non troverà spazio Pereiro, cui verranno concessi quasi certamente dei giorni di vacanza (ha giocato l'ultima partita col Nacional lo scorso 29 giugno) da sfruttare per trovare una sistemazione, magari definitiva.

