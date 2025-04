cagliari a testa alta 

Il Cagliari si illude ma si arrende 2-1 al TikiTaka Francavilla. Nell’anticipo della ventitreesima e quartultima giornata di Serie A femminile la squadra allenata da Moreno Giorgi è stata sconfitta in rimonta da una delle formazioni più forti in campionato.

La partita

Al PalaConi la prima occasione è per Queiroz, che impegna Duda in avvio, mentre sul contropiede abruzzese Carboni si fa trovare pronta. All’11’ TikiTaka vicino al vantaggio con la traversa di Bettioli, ma al 17’ è il Cagliari a trovare l’1-0 con Queiroz che riceve la sponda di Mantyla e con la punta infila il pallone in rete. Sul finale di primo tempo Vecchione va a un passo dal raddoppio cercando la porta sguarnita per il portiere di movimento avversario direttamente dalla propria metà campo. Nella ripresa proseguono gli assalti con il power play del TikiTaka, ma Queiroz col mancino non punisce dopo aver recuperato palla.

Polloni, entrata nel secondo tempo nella staffetta con Carboni, compie un miracolo sul tiro deviato di De Siena ma al 30’ non può nulla sul tocco ravvicinato di Boutimah che pareggia. Al 35’ è la stessa Boutimah a ribaltare il punteggio approfittando di un errore del Cagliari in uscita dalla pressione. Polloni tiene in gara le rossoblù ma negli ultimi minuti manca l’acuto decisivo a Vecchione e compagne per strappare almeno un punto. Nonostante il ko il Cagliari, dopo aver conquistato la salvezza matematica, resta comunque in piena corsa per un posto nei playoff scudetto.

Under 19

Dopo il secondo posto nella Coppa Italia Under 19 femminile le giovani rossoblù sono tornate a giocare sabato per l’ultima giornata di campionato. Al PalaConi si sono imposte 10-1 sulle pari età del Saint Pierre grazie alle triplette di Virdis e Manca, alla doppietta di Succa e ai gol di Orrù e Porceddu. Una vittoria che certifica le ambizioni delle rossoblù, già certe del primo posto nel girone e dei quarti di finale nei playoff scudetto. Il 3 maggio la sfida al Dueville per l’assalto al tricolore.

Serie B

Athena Sassari sconfitta nell’andata degli spareggi promozione tra le vincenti dei gironi di B femminile. Le sassaresi, battute 8-3 in casa dalla Roma, cercheranno la rimonta il primo maggio nel match di ritorno che deciderà chi andrà in Serie A e chi invece avrà una seconda chance contro la vincente dei playoff. Nei playoff di B femminile è la Jasnagora ad andare avanti. La squadra di Versace si è imposta al PalaConi per 4-2 nel derby contro il Cus Cagliari avanzando così al secondo turno.

