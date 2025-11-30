Cagliari, a testa alta verso l’obiettivo 

Quattro punti nelle ultime nove partite, il Cagliari non vince dal 19 settembre a Lecce, da oltre due mesi, insomma. Dopo un avvio di stagione esplosivo e sotto certi versi inaspettato, i numeri ridimensionano ferocemente la squadra di Fabio Pisacane che - complici il ko con la Juventus e gli altri risultati - ha solo un punticino di vantaggio ora sulla zona retrocessione, una delle difese più perforate del torneo e, come se non bastasse, un calendario insidioso a dir poco, tra la Roma domenica alla Domus e l’Atalanta sei giorni dopo a Bergamo prima dello scontro diretto col Pisa. Così, la gara di Coppa Italia mercoledì a Napoli (in palio i quarti di finale) è quasi un impiccio, o un’occasione per rilanciarsi in tempo reale? Punti di vista.

Gli episodi e l’equilibrio

Certo in questo momento, i rossoblù hanno bisogno di un pieno di positività e di aggrapparsi, pertanto, a qualsiasi segnale che possa in qualche modo trasmettergliela. Il fatto di dover scendere in campo dopo quattro giorni può esserlo, come il gol di Esposito allo Stadium, l’impatto che può avere Palestra anche conto l’avversario più forte e, in generale, la sensazione - avuta pure con i bianconeri - di poter arrivare in porta in qualsiasi momento, e di avere quindi i mezzi per reggere un confronto sul piano qualitativo. L’incognita sono semmai gli episodi, dettati per lo più da momenti di sbandamento che segnano poi le gare. Una questione più mentale che tecnica o tattica, insomma, sulla quale l’allenatore dovrà lavorare in particolare alla ricerca di un equilibrio non solo in campo.

Da Torino con onore

Il problema è alla radice. Non tanto quindi una sconfitta in casa della Juventus (prevedibile e resa tutto sommato onorevole) ma la mancata vittoria sul Genoa, che ha tolto certezze e autostima (oltre a due punti in più in classifica) in un momento cruciale del campionato in cui stanno venendo alla luce i valori delle squadre e i possibili scenari da qui a maggio. In fondo, il Cagliari ha fatto a Torino la partita che doveva fare, al netto del doppio sbandamento sui gol e su certe situazioni difensive al limite e gestite grazie a un’uscita provvidenziale di Caprile su Conceição e alla presunzione bianconera sotto porta. E al netto delle difficoltà che stanno incontrando alcuni giocatori, su tutti Folorunsho e Adopo, ma anche Prati. Guarda caso tutti guardiani di un centrocampo nel quale si è sentita l’assenza di Deiola prestato alla difesa (con risultati contrastanti, tra l’altro).

Dietro la lavagna

Il romano è un lontano parente del crac di Verona, sembra quasi ostaggio di un talento evidente ma non quantificabile. Anche a Torino, poi, non ha avuto la lucidità per gestire le proprie potenzialità atletiche. Impreciso, inopportuno, persino nervoso. I continui cambi di ruolo probabilmente non lo agevolano e con un terzo di campionato giocato, è ancora un equivoco tattico. A sua volta, Adopo è alla ricerca di un equilibrio. Discontinuo e umorale, proprio ora che dovrebbe fare il salto di qualità. A mettere in dubbio l’importanza di Prati è stato, di fatto, lo stesso Pisacane escludendolo dall’undici iniziale e preferendogli addirittura un 19enne semi-esordiente (Liteta). E quando poi l’ex Spal è subentrato nella ripresa, ha fatto ben poco per farsi rimpiangere. Aspettando il recupero di Mina fondamentale anche come leadership (e magari gennaio per qualche “aggiustamento” sul mercato), il centrocampo diventa quindi la chiave di volta del Cagliari in affanno ma sul pezzo. Il paradosso da cui ripartire. A testa alta.

