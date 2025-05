Cagliari a testa alta 

Non basta un grande Cagliari per battere il Pescara. Le rossoblù sfiorano l’impresa ma escono sconfitte 4-2 da gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Serie A femminile contro la prima della classe della stagione regolare.

Il match

Al PalaConi è fin da subito chiaro che per il Cagliari sarà una gara di sofferenza. Il Pescara spinge già dai primi minuti per sbloccare il match, dovendo però fare i conti con le parate di Polloni. Dall’altra parte l’occasione migliore in avvio capita sui piedi Vecchione ma Mascia nega il vantaggio alle rossoblù. Il punteggio si sblocca al 15’, quando sull’ennesimo tentativo del Pescara e l’ennesima parata di Polloni il pallone vagante finisce tra i piedi Virdis, la capitana del Cagliari scambia con Pereira e si invola in contropiede: il primo tiro con il destro è parato da Mascia, sulla respinta invece la classe 2008 può solo appoggiare in rete con il mancino a porta vuota per l’1-0 che fa impazzire il PalaConi. Il Pescara cerca la reazione ma Polloni continua a essere un muro. A un secondo dalla fine le abruzzesi hanno una tripla occasione con Rafa Pato che appoggia da pochi passi il gol del pari, annullato però dagli arbitri per un fallo precedente su Ribeirete. Il Cagliari può così tornare negli spogliatoi avanti 1-0.

Rimonta

Il secondo tempo riparte a ritmi altissimi. Il Pescara impegna da subito Polloni, mentre Virdis e Ribeirete in contropiede vanno vicine al raddoppio. In mezzo anche il palo di Rozo per le ospiti. La stessa Rozo al 3’ della ripresa pareggia con un tiro ravvicinato su cui il portiere del Cagliari questa volta non può nulla. È ancora Rozo al 9’ a siglare il 2-1. Moreno Giorgi chiama così il time out e con oltre metà frazione da giocare prova da subito il portiere di movimento con Pereira. E proprio Pereira sfiora il pari con un tiro deviato su cui Mascia compie un autentico miracolo. Sulla giocata di Virdis è invece Vecchione a mancare per un soffio l’appuntamento con il pari.

A 3 minuti dalla fine il Cagliari insiste col portiere di movimento ma, per evitare di subire il gol a porta vuota, Queiroz para a centrocampo facendosi inevitabilmente espellere. Il Pescara approfitta della superiorità numerica per allungare sul 3-1 con Xhaxho. Le rossoblù non mollano e accorciano subito con la gran conclusione dalla distanza di Pereira. A 29 secondi dalla sirena chiude i conti Rafa Pato con il gol del definitivo 4-2.

Gara 2

Il Cagliari si arrende in gara 1 e pensa già a venerdì, quando in Abruzzo si disputerà la gara 2. La squadra di Giorgi sarà obbligata a vincere per andare a gara 3, che eventualmente si giocherà domenica sempre sul campo del Pescara.

RIPRODUZIONE RISERVATA