La Protezione civile regionale ha allestito la prima tenda da campo ieri mattina: un test in vista delle operazioni di montaggio di oggi per ospitare le nuove aule che ospiteranno 180 bambini della scuola elementare di via Stoccolma, dichiarata inagibile. La soluzione, decisa dal Consiglio d’istituto, salva l’avvio dell’anno scolastico ma scatena le proteste delle famiglie. Il caso finisce in Consiglio comunale.

