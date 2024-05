Cagliari, a Reggio il primo match point 

Primo match point. Se domenica all’ora di pranzo a Reggio Emilia il Cagliari batterà il Sassuolo, potrà festeggiare la salvezza con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Gli basterà vincere senza dover necessariamente aspettare i risultati delle altre partite che si disputeranno per la maggior parte nel primo pomeriggio. L’incredibile debacle generale (tra venerdì e ieri hanno perso tutte le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere eccetto l’Udinese che ha sbancato Lecce) ha reso indolore la disfatta di San Siro migliorando - paradossalmente - la situazione dei rossoblù di Ranieri ai quali sarà ora sufficiente conquistare tre punti tra la gara con i neroverdi e quella con la Fiorentina per avere la certezza di giocare in Serie A anche l’anno prossimo. Così facendo, ne avrebbero - comunque - almeno tre sotto alla fine complici gli scontri diretti Udinese-Empoli e Frosinone-Udinese in programma tra l’ultimo e il penultimo turno. A quota 36, insomma, la libertà è certa. E potrebbe anche avanzare qualcosa.

Il bonus viola

Se non dovesse andare a buon fine l’operazione-salvezza al “Mapei Stadium”, il Cagliari avrebbe, in ogni caso, la sfida contro la Fiorentina come paracadute. Un paracadute più che rassicurante, in teoria, considerato che si giocherà in Sardegna dove i viola, tra l’altro, sbarcheranno - presumibilmente - senza più obiettivi da inseguire e con la testa già proiettata ad Atene dove il mercoledì successivo saranno impegnati nella finale di Conference League con l’Olympiacos (per questo la Lega potrebbe anticipare la gara della Domus al sabato, se non addirittura al venerdì). Visti i precedenti di Venezia, tuttavia, meglio prendersi subito il sicuro, come dirà chiaramente oggi Ranieri alla squadra alla ripresa degli allenamenti (dopo aver analizzato gli errori commessi contro il Milan) e come si aspettano i quattromila tifosi rossoblù pronti a invadere Reggio Emilia con la bottiglia di spumante insieme ai cornetti scaramantici dentro la valigia.

Gli scontri diretti

Rush finale da brividi. A centottanta minuti dal gong, sono ancora sei le squadre in lotta con il Verona che se la passa meglio di tutti dall’alto dei suoi 34 punti e con la Salernitana in B già da un pezzo. Nonostante le batoste di Marassi e San Siro e il mezzo passo falso casalingo con il Lecce, anche il Cagliari ci arriva nelle condizioni ideali grazie alla spallata di aprile contro Atalanta, Inter e Juventus. E grazie a un calendario spietato che mette a confronto Udinese, Empoli e Frosinone al fotofinish in modo quasi chirurgico. In questo modo ce ne sarà almeno una, oltre al Sassuolo, che non potrà arrivare a 36. Nandez e compagni restano così padroni del proprio destino. E favoriti. Devono conquistarli, intanto, i tre punti che mancano.

Il post San Siro

Niente calcoli, la linea rossoblù, e ben vengano, tra i tifosi, tutti gli scongiuri possibili e immaginabili. Ma è chiaro che in questo momento il Sassuolo è un’ossessione per il Cagliari che domenica proverà in ogni modo a girare il coltello nella piaga neroverde per vincere la partita e tornare nell’Isola con la salvezza in tasca. Non tutti i mali poi vengono per nuocere e i cinque schiaffi presi dal Milan riportano la squadra sulla terra al momento giusto rendendola persino più rabbiosa. Per l’occasione poi Ranieri ritrova Augello, Gaetano e, probabilmente, Makoumbou. Inoltre, i tre attaccanti freschi di recupero (Pavoletti, Petagna e Mancosu) avranno nelle gambe una settimana in più di lavoro completo e potrebbero rivelarsi decisivi. Reggio Emilia nel destino, dunque, in una stagione vissuta spesso in affanno dal Cagliari, ma da protagonista nei momenti topici. E questo di domenica a Reggio è in assoluto il più importante. Quello decisivo?

