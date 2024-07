Cagliari, a Costa Rei i primi applausi Nicola: «Una piacevole responsabilità» 

Castiadas. Dieci giorni chiusi ad Asseminello, con piccoli break di qualche ora per rivedere amici e familiari. Ma il Cagliari aveva bisogno di sentire l'affetto della sua gente, ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi, prima di volare in Val d'Aosta e continuare a preparare una nuova stagione all'insegna della sofferenza, come da Dna dei rossoblù. Ed eccoli, gli innamorati del Cagliari, che ieri hanno affollato piazza Cristoforo Colombo e questo pomeriggio hanno già prenotato un posto in prima fila per l'amichevole al Crai Sport Center contro la Primavera di Pisacane.

Cagliari in piazza

Una giornata diversa dal solito, quella di ieri. Mattina con un lavoro defaticante, poi pomeriggio in libertà e, una volta rientrati nel centro sportivo, tutto il gruppo, con staff tecnico e giocatori, si è diretto a Costa Rei. Il pullman è arrivato poco dopo le 21 ed è stato accolto da una folla traboccante amore, che ha lasciato a bocca aperta chi non conosce i cuori rossoblù. A rompere il ghiaccio il dg Stefano Melis: «Sembra di essere allo stadio! In questi due anni siamo risaliti dall'inferno e lo abbiamo fatto tutti uniti, squadra e tifosi». A ruota il ds Nereo Bonato: «Abbiamo salutato ragazzi che hanno dato tanto, ne accogliamo altri che daranno altrettanto. L'obiettivo è consolidarci».

L’allenatore

Applausi scroscianti per Davide Nicola: «Mi aspetta una piacevole responsabilità. Vogliamo arrivare pronti e senza scorciatoie, per me conta solo il lavoro». Applausi anche per capitan Pavoletti, Deiola e Viola («sono rimasto qui in vacanza perché sapevo che qualcosa sarebbe successo»). Spazio anche ai nuovi, con applausi particolari per Michel Adopo, che ha ricevuto il “buon compleanno” per i 24 anni da compiere oggi.

Prima uscita

Dopo il primo abbraccio dei tifosi, il Cagliari si prepara a un'altra giornata speciale. Dopo l'allenamento di questa mattina, infatti, i rossoblù scenderanno in campo, alle 17, contro la Primavera di Pisacane, reduce dal ritiro a Isili. E sarà l'occasione anche per i tifosi di vedere per la prima volta all'opera il Cagliari targato Nicola. Cancelli aperti dalle 16, con l'ingresso in via Sa Ruina. Inutile dire che i posti messi a disposizione sono andati esauriti in pochissimi minuti, a conferma della curiosità, oltre che dell'affetto, per il nuovo Cagliari. Dopo quasi due settimane di allenamenti, il tecnico dovrebbe ruotare tutti i giocatori a disposizione. Quasi certamente resteranno fuori gli ultimi tre arrivati, ancora in ritardo di preparazione. Al termine della partitella odierna, Nicola ha già programmato un “rompete le righe” di due giorni. Il Cagliari si ritroverà per la partenza di lunedì in Val d'Aosta, dove, tra Chatillon e Saint-Vincent, scatterà la seconda fase del precampionato. Oltre alle sedute di allenamento, ci saranno anche due amichevoli, la prima (il 25 alle 17) contro il Como, la seconda (il 30 alle 19) contro il Catanzaro. Chiuderà la seconda parte del ritiro l'amichevole in programma il 3 agosto a Modena contro la formazione locale (inizio ore 17). Quattro amichevoli in tutto che dovranno portare il Cagliari nelle migliori condizioni in vista delle prime gare ufficiali della stagione. Il 12 agosto ci sarà l'esordio in Coppa Italia alla Domus (inizio ore 21.15) contro la vincente di Carrarese-Catania. Infine, il via del campionato, col Cagliari che, ancora in casa, affronterà (il 18 agosto alle 20.45) la Roma.

