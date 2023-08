Cagliari, a Brest la prova generale a una settimana dal debutto in Coppa  

Inviato

Saint-Vincent. Le prove generali. Lasciata la Val d’Aosta, il Cagliari si è trasferito in Francia dove oggi alle 18 allo “Stade Francis-Le Blé” affronterà il Brest, squadra che milita nella Ligue 1, nell’ultima amichevole prima del debutto in Coppa Italia in programma tra una settimana esatta contro il Palermo. Sale ulteriormente l’asticella, dunque, per i rossoblù che dopo aver rotto il ghiaccio contro l’Olbia in occasione del “Trofeo Sardegna”, hanno affrontato, nell’ordine, la Primavera della Roma, la Juventus Next Gen e il Como giusto mercoledì scorso. Hanno sempre vinto, ma è indubbiamente questo il test che conta, più indicativo dei precedenti considerato anche il livello di preparazione dell’avversario che guarda già al campionato (tra otto giorni l’esordio con il Lens).

Arrivederci Val d’Aosta

L’ultima sgambata mattutina allo stadio “Brunod” di Châtillon prima del trasferimento in pullman all’aeroporto di Malpensa. Il Cagliari ha raggiunto Brest in serata attraverso un volo charter e ritornerà poi direttamente in Sardegna subito dopo la gara, nel cuore della notte. Hanno, invece, già fatto rientro nell’Isola, oltre a una parte dei magazzinieri con tutto il materiale necessario per la preparazione, anche quei giocatori che non avrebbero comunque giocato. Vale a dire il portiere Radunovic (tradito da un’otite), il nuovo acquisto Jankto (si aggregherà comunque al gruppo lunedì alla ripresa degli allenamenti), Pereiro e Desogus. Saluti e baci, dunque, alla Val d’Aosta. Ma potrebbe essere stato un arrivederci, non un addio. Sono state due settimane molto intense in campo, con doppie sedute quotidiane e carichi di lavoro pesanti, ma sia Ranieri che la squadra hanno trovato lo scenario, l’ambiente, il clima e le attrezzature ideali per lavorare e mettere benzina nelle gambe in vista di una stagione lunga e complicata. Rispetto al Trentino poi, la Val d’Aosta ha il vantaggio di essere facilmente raggiungibile dai tifosi. Già nei prossimi giorni la società rossoblù incontrerà le autorità di Saint-Vincent e Châtillon, e in particolare gli organizzatori del ritiro, per blindare la preparazione atletica ai piedi delle Alpi per i prossimi tre anni.

L’esame di maturità

Tempo al tempo. Salgono, intanto, l’attesa e l’adrenalina per la stagione che verrà. Ranieri aveva chiesto esplicitamente un’amichevole fuori dall’Italia per collaudare quanto fatto dal 10 luglio (quando la squadra si è ritrovata ad Asseminello per visite mediche e test vari) ad oggi. Il Brest, giunto quattordicesimo lo scorso anno, sembra poter essere un giusto compromesso. Quale occasione migliore per tastare - almeno per buona parte del match - l’undici che poi sfiderà il Palermo. Anche se l’obiettivo primario della serata, ha già lasciato intendere il tecnico di Testaccio, sarà quello di fare bella figura, possibilmente vincendo. E per farlo, si adatterà anche alle caratteristiche dell’avversario (che non sono evidentemente le stesse della formazione siciliana).

Il nodo tattico

Tra i più attesi, l’ultimo arrivato Shomurodov (dopo la promettente mezz’ora col Como e due giorni in più di allenamenti) e Luvumbo (il capocannoniere rossoblù estivo con le tre reti alla Juve di Brambilla). Sarà un collaudo importante per l’intesa tra Makoumbou e Sulemana nel cuore del campo. Tra i due sembra esserci una buona affinità sin dai primi giorni di ritiro, sia quando hanno giocato in coppia sia quando hanno fatto da supporto al regista. E c’è grande attesa anche per il sistema di gioco che sceglierà stavolta Claudio Ranieri. Li ha utilizzati un po’ tutti nelle prime quattro amichevoli, dal 4-4-2 al 4-2-3-1, dal 4-3-1-2 al 4-3-3 (la difesa a quattro l’unico punto fermo). «Non ho un modulo fisso», ha tenuto a precisare l’allenatore del Cagliari anche nell’ultima conferenza stampa. «Voglio avere la libertà di studiare l’avversario per capire come lo posso fermare e come lo posso attaccare. Per questo ho bisogno di giocatori universali che possano ricoprire più ruoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA