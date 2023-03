Cagliari, 5 gol e festa grande a Villacidro 

Villacidrese 0

Cagliari 5

Villacidrese (4-3-1-2) : Quiriti (4’ st Ardau, 30’ st Sitzia), Pittau (40’ st Cau), Lussu (40’ st Zaccheddu), Carboni (40’ st Erbì), Llanos, Medda (4’ st Lilliu), Muscas (12’ st Pinna), Cirronis (30’ st Aru), Caballero, Alfarano (30’ st Echarri), Palermo (40’ st Virdis). In panchina Erbì, Bruno. Allenatore Mannu.

Cagliari (4-4-2) : Aresti (1’ st Ciocci), Di Pardo (18’ st Zappa), Goldaniga, Altare (18’ st Obert), Barreca (18’ st Azzi); Nandez (1’ st Lella), Deiola, Viola (1’ st Cavuoti); Mancosu (1’ st Millico), Falco, Prelec (18’ st Luvumbo). Allenatore Ranieri.

Arbitro : Cappai di Cagliari.

Reti : nel pt al 34’ Prelec; nel st al 15’ Millico, al 28’ Luvumbo, al 34’ Azzi e 44’ Falco.

Villacidro. «Riporterò il Cagliari nei campi della provincia». È stato di parola Claudio Ranieri, per la felicità dei 2mila tifosi presenti ieri allo stadio comunale di Villacidro, entusiasti a dir poco. Al di là dell’aspetto emotivo, l’amichevole con la formazione locale gialloblù (undicesima nel campionato di Eccellenza) è stata per il tecnico di Testaccio l’occasione per collaudare la squadra anti Südtirol aspettando gli ultimi nazionali (Makoumbou, Lapadula e Kourfalidis sono già rientrati nell’Isola ma si aggregheranno solo oggi al gruppo) e il recupero degli acciaccati (sono rimasti ad Asseminello Dossena, Radunovic e Capradossi, oltre agli infortunati Pavoletti e Rog). Il 5-0 finale in favore dei rossoblù è un dettaglio considerate anche le tre categorie di differenza, non lo sono - evidentemente - gli spunti tattici offerti tra primo e secondo tempo (vedi Deiola regista e la doppia versione di Falco, inizialmente spalla di Prelec poi in modalità falso “nueve”). Ha sbloccato il risultato proprio lo sloveno undici minuti prima dell’intervallo, nella ripresa poi i gol di Millico, Luvumbo (il più bello), Azzi e Falco sotto lo sguardo soddisfatto del presidente Giulini.

Primo tempo

Rossoblù al via con Aresti in porta, la coppia Altare-Goldaniga nel cuore della retroguardia, Di Pardo e Barreca sulle fasce, Nandez e Viola ai fianchi del regista Deiola, Mancosu sulla trequarti alle spalle degli attaccanti Falco e Prelec. Cambiano gli interpreti, dunque, ma non il modulo, il 4-3-1-2. Schierata attraverso il 4-4-2, invece, la Villacidrese e inizialmente in campo con Quiriti, Pittau, Medda, Agus, Lussu, Alfarano, Cirronis, Carboni, Muscas, Caballero e il bomber Palermo, vice capocannoniere dell’Eccellenza con 22 reti. Avvio macchinoso da parte del Cagliari che soffre la foga dell’avversario e fatica a trovare una quadratura, soprattutto in difesa dove rischia oltre il dovuto (in evidente difficoltà Di Pardo, più volte “sbeffeggiato” da un esuberante Muscas). È comunque un tiro al bersaglio, con il portiere dei padroni di casa in grande spolvero. L’argentino Quiriti, infatti, ci mette subito una pezza sul sinistro a botta sicura di Viola, quindi sul tiro al volo di Falco e ancora sul doppio tentativo di testa di Altare. Nulla può, invece, al 34’ sulla zampata vincente di Prelec a chiudere la serpentina di Nandez bravo anche nel far filtrare la palla verso lo sloveno (ancora alla ricerca del primo gol ufficiale con la maglia rossoblù). Qualche minuto prima era stata provvidenziale la respinta sulla linea di Palermo sulla fiondata di Falco.

Ripresa

Il Cagliari inizia a cambiare pelle già nell’intervallo: fuori Viola, Nandez, Mancosu e Aresti, dentro Cavuoti, Millico, Lella e Ciocci con Falco accentrato nel vertice basso del tridente, a spaziare nel regno di Mancosu ma a modo suo. Spazio poi a Obert, Azzi, Zappa e Luvumbo. Girandola di sostituzioni, cammin facendo, anche nella Villacidrese, portiere compreso. Dopo Quitiri, pure Ardau si prende la scena sbattendo la porta in faccia a Millico. Poi è lo stesso Millico, al 15’, a trovare l’angolino giusto in diagonale. E contro le seconde linee della Villacidrese, il Cagliari dilaga. Al 28’ Luvumbo show: dai e vai con Falco e tiro a giro imprendibile per il 3-0. La fiondata da sinistra di Azzi per il poker, al 34’. A chiudere il sinistro vincente sul secondo palo di Falco, al 44’. Alla fine applausi per tutti e una vera e propria ovazione per Ranieri. Giusto un po’ di apprensione per Nandez che lascia lo stadio zoppicante dopo una botta alla coscia. È rimasto in campo nonostante una botta alla caviglia, invece, Deiola. Nulla di preoccupante per entrambi, assicurano dallo staff medico rossoblù. Ora testa al Südtirol.

