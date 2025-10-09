Cagliari, 4 gol alla Primavera Prati “avanza” di quindici metri   

Cagliari 4

Cagliari U20 0

Cagliari 1° tempo (4-3-2-1): Ciocci, Di Pardo (24’ Deiola), Zé Pedro, Luperto, Marini; Cavuoti, Mazzitelli, Adopo; Folorunsho, Felici; Pavoletti. All. Pisacane.

Cagliari 2° tempo: Ciocci; Grandu, Zé Pedro, Luperto, Marini; Cavuoti, Mazzitelli, Prati, Esposito, Borrelli, Felici.

Cagliari Under 20 (3-5-2): Kehayov (Hauseklis), Doppio, Cogoni, Franke (L.Pintus), Tronci, Liteta, Russo, Roguski, Grandu (Correnti), Hamdaoua (Cardu), Mendy (Costa). All. Pisano.

Reti: 19’ pt Adopo, 27’ pt Folorunsho, 28’ st Borrelli, 30’ st Esposito.

Inviato

Assemini. Metti un pomeriggio con il dottor Pisacane e i suoi esperimenti. Contro le “cavie” della formazione Under 20, scopriamo che Prati prova a sistemarsi quindici metri più avanti, con Esposito largo a sinistra ma con una discreta libertà tattica. Il Cagliari, quello dei grandi, vince 4-0 nell’amichevole light, al Crai Sport center, davanti agli occhi di Leonardo, l’ex attaccante e allenatore di Milan e Inter, antica amicizia con Tommaso Giulini, anche lui presente ad Assemini dopo la gita fuori porta in Barbagia. Trecento i tifosi festanti a bordo campo e in tribuna, la salutare reunion che il Cagliari onora periodicamente con grande piacere del suo pubblico.

Pisacane fa i conti con una caterva di assenti, fra infortuni e nazionali in giro per il mondo: ieri non si sono allenati Gaetano, Mina (alle prese anche con piccoli fastidi al ginocchio destro), Radunović, Rodríguez (che ha corso su un altro campo), Rog, Zappa e Nicola Pintus, quest’ultimo praticamente recuperato. Assenti anche i cinque nazionali Idrissi, Palestra, Kilicsoy, Luvumbo e Obert.

Due tempi da trenta minuti, con un minimo sforamento in entrambe le frazioni, l’arbitraggio di Battilana abbastanza “free” ma senza mai contatti proibiti. Nel Cagliari A, Marini (della Primavera) laterale a sinistra, Pavoletti davanti con la collaborazione di Folorunsho e Felici, attivissimo. Cavuoti con personalità ha preso spesso l’inziativa in ripartenza, Mazzitelli metronomo diligente. Primo gol di Adopo, destro da fuori deviato da un difensore, raddoppio di Folorunsho cortesemente servito dal portiere degli Under 20.

I cambi

Nella seconda frazione, Prati, Esposito e Borrelli dentro, con Grandu che ha cambiato squadra andando a giocare da quinto a destra in mezzo nel Cagliari A. Prati praticamente a ridosso delle punte, Esposito e Felici esterni, con il ragazzo di scuola nerazzurra a giocare il pallone anche molto distante dalla porta. Fra pali e traverse in quantità, altre due reti ma solo nei minuti finali: Borrelli al 28’ da pochi passi (dopo un paio di tentativi andati a vuoto) ed Esposito a pochi secondi dalla fine. Di Pardo è uscito per infortunio al 24’ del primo tempo, Deiola lo ha sostituito per pochi minuti senza rientrare nella ripresa. Oggi tutti in campo di mattina.

RIPRODUZIONE RISERVATA