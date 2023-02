Cagliari, 39 destinazioni targate Ryanair 

Per la stagione estiva, che partirà il 26 marzo e terminerà il 29 ottobre, Ryanair attiverà due nuove rotte, sulle 39 totali, nell’aeroporto di Cagliari. Lo scalo sarà collegato con due voli, il martedì e il sabato, con l’aeroporto di Göteborg, in Svezia, e il lunedì e il venerdì con Genova. Quest’ultima tratta nazionale verrà operata, però, anche da domani al 24 marzo, il venerdì e la domenica. Saranno incrementate, inoltre, anche le frequenze su una decina di rotte, come Bologna, Pisa, Milano e Roma. I dettagli sono stati illustrati ieri mattina dalla presidente della Sogaer, la società di gestione dello scalo, Monica Pilloni, dall’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, dal rappresentante per l’Italia della compagnia, Mauro Bolla, e dall’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa.

Per la stagione “summer” il vettore low cost potrà contare su tre aeromobili con base a Cagliari, per un investimento di 300 milioni di dollari. Saranno oltre 2mila, invece, i posti di lavoro totali, inclusi i 90 diretti per piloti, equipaggi e ingegneri.

Ryanair garantirà sulle 39 rotte 370 voli settimanali, di cui oltre 85 su Milano (Bergamo), Milano Malpensa e Roma Ciampino. La compagnia aerea si aspetta una crescita del 10% rispetto alla stagione estiva precedente e del +70%, rispetto al periodo pre-Covid.

