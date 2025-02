cagliari 2007 indomabile 

Cagliari 2007 di nuovo in vetta nella quinta giornata di ritorno dell’Over. La leader dei Master Is Cortes è travolgente, cade la Fly Divani negli Ultra.

Avvicendamento

Passo falso dei Kaproni nell’anticipo di mercoledì. I Muppet con Zaccheddu, Grandulli, Meloni e Piras superano l’ex capolista (a segno con Vio, Murgia e Demuro) e agguantano il quarto posto. Cade anche l’Arcade Ret. Vintage, sconfitta 3-0 da un redivivo Bar Dessì (reti di Picciau, Lussu e Manis), mentre torna al successo il Cagliari 2007 che con il 2-1 sul Real Cocciula (doppietta di Farci) riconquista la vetta degli Over.

La Futura 2000 Villasor continua a correre e con un 3-1 (Matta in grande spolvero con due gol) regola nello scontro diretto gli Amatori Capoterra (in rete con William Cera). I rossoblù salgono al sesto posto e sono a un punto dalla Pizz’a Manetta Capoterra, fermata sul pari da Gli Incisivi (1-1): Garau e Mattana siglano il pareggio. Altro successo per la Jupiter: Argese e Russotti regalano i tre punti contro il New Bar Mexico e perfezionano il sorpasso in classifica. Successo pesante in chiave playoff anche per la Toti Lounge Bar, che piega l’Aek Kasteddu per 2-1. Ha chiuso il sabato lo spettacolare 3-3 tra Crescenzi Sport e Vision Ottica Genneruxi. Per il fanalino di coda, a segno con Vinci e Di Salvo (doppietta), è il terzo risultato utile consecutivo dopo due vittorie. Medilav-Thermomax è il posticipo di oggi.

Tonfo

Un’Is Cortes esagerata ne fa otto alla Cra Regione Sardegna. Flumini (tripletta) e Meloni (doppietta) sugli scudi per consolidare il primato nei Master. Il 3-3 degli Amatori Capoterra, fermati dai 4 Mori Samassi, costa il secondo posto ai biancorossi, superati dal Kalagonis, vittorioso 2-1 nel derby col Mara grazie alle reti di Manunza e Aledda. Si risolleva la Parafarmacia San Benedetto (quinta) con il 6-2 sull’Atletico Assemini, mentre si chiudono a reti bianche Deximu-La Bottega del Sughero e Orrolese-Jasp Mercato San Benedetto. Ha riposato l’Atletico Uta.

Negli Ultra la capolista Fly Divani incassa la seconda sconfitta stagionale: il Brancaleone impone un severo 4-2 ai monserratini e favorisce la corsa del Calasetta Turisport (3-1 sui Teddy Boys) che ora è a -4 dalla leader. Finisce 3-0 tra CGM Infissi e La Fenice e 2-2 tra Old Boys e Cagliari 2020. Gli Incisivi-Lewis Room B&B è il posticipo di stasera. Riposa la Libertas Barumini.

