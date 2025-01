cagliari 2007 in vetta 

Dopo lo stop forzato si è tornati in campo nella Libertas Caam. Nell’Over il Cagliari 2007 vola in vetta. Is Cortes ko nei Master, Fly Divani in fuga negli Ultra.

Lotta in testa

La terza di ritorno rinnova la sfida punto a punto tra il Cagliari 2007 e le inseguitrici. Farci (doppietta), Manca e Serra firmano il 4-2 della capolista sul Genneruxi, mentre l’Arcade Ret. Vintage supera 3-1 la Toti Lounge Bar e aggancia i Kaproni, sconfitti pesantemente dagli Amatori Capoterra e superati in testa: la cinquina firmata da William Cera, Orofino, Patrizi e Podda (doppietta) porta i biancorossi al settimo posto. Il 2-1 dei Muppets (firmato da Pirisi e Strazzera) sul Real Cocciula vale la quarta piazza dei gialloneri, che però attendono il posticipo di mercoledì tra Medilav e Pizz’a Manetta Capoterra, che insegue a una sola lunghezza. Una doppietta di Matta porta a sette le vittorie di fila della Futura 2000 Villasor e manda ko la Thermomax (nona), sorpassata in classifica dal New Bar Mexico che regola 2-1 (con Mostallino e Foddis) Gli Incisivi, a segno con Di Palma. La Jupiter avvicina il nono posto imponendosi 2-1 su una Cooper Band ancora in crisi. I detentori del titolo Over (tredicesimi) inseguono a due lunghezze l’Aek Kasteddu, che ha regalato la prima gioia stagionale alla Crescenzi Sport: Di Salvo e Marchetti consegnano i tre punti alla cenerentola del torneo.

Leader sconfitta

Tonfo della capolista dei Master: l’Is Cortes cade in casa 1-0 contro i 4 Mori Samassi e si deve guardare dagli Amatori Capoterra, che accorciano a tre punti dopo il 4-0 sul Maracalagonis. Frena invece la Parafarmacia San Benedetto (terza), fermata sullo 0-0 dal Kalagonis a sua volta superato in classifica da La Bottega del Sughero, che cala il poker sul Cra Regione Sardegna. Quaterna anche per il Deximu sull’Atletico Uta: a segno Vincis (per due volte), Galzerino e Pintori. Vince 2-1 la Jasp San Benedetto sull’Atletico Assemini. Ha riposato l’Orrolese.

Fuga solitaria

Sono sempre dieci i punti di vantaggio della capolista Fly Divani sul Calasetta Turisport alla quinta giornata di ritorno degli Ultra. I monserratini infliggono un netto 4-1 ai Teddy Boys e volano a 35 punti, mentre i sulcitani impattano per 1-1 con la CGM Infissi. Pari 1-1 anche tra Cagliari 2020 e La Fenice, mentre è 2-2 tra Old Boys e Lewis Room. Rinviata Brancaleone-Libertas Barumini. Riposano Gli Incisivi.

