Cagliari, 1972: una squadra chiamata Torpedo 

Questa immagine ci è stata inviata dal fedele lettore Gesuino Campagnola, promotore del calcio dilettantistico per decenni a Cagliari. La foto risale al 1972 e ritrae la squadra chiamata Torpedo (come una famosa squadra russa dell’epoca), di Is Mirrionis, che giocava al campo delle Saline. Nella foto sono schierati, da sinistra in piedi: Manunza, Polidetti, Podda, Zedda, Orrù, Mulas, Ciccu. In ginocchio: Cardia, Campagnola, Lutzu, Cocco e Sardu. Sono passati ormai più di 50 anni ma qualcuno si potrà riconoscere.