Cagliari 1943-2023 Memorie di guerra e percorsi di pace 

Riflettere sul passato consente di comprendere meglio il presente. E proprio su questa riflessione è incentrato il progetto del Cada Die Teatro “Cagliari 1943/2023: memorie di guerra, percorsi di pace”, ideato da Pierpaolo Piludu, che ricorda gli 80 anni dei bombardamenti sul capoluogo, cominciati il 17 febbraio del 1943, da parte delle forze angloamericane. Una delle pagine più drammatiche del Secondo conflitto bellico al centro di un progetto che dell'empatia fa caposaldo. Due gli spettacoli previsti a cui si aggiunge la riproposizione di un video archivio con oltre 130 testimonianze di chi ha vissuto quei momenti: il primo spettacolo, andato in scena a febbraio, si intitola “Cielo nero”; il secondo “Cagliari 1943. La guerra dentro casa” e sarà domani al Massimo di Cagliari alle 20.30 e il 15 e il 16 maggio alle 11 per le scuole, preceduto dal documentario “Quando scappavamo col cappotto sul pigiama”. Tanti i progetti futuri tra cui l’aggiornamento del video archivio, la creazione di una “Casa della Memoria”, un sito dedicato a “Cagliari sotto le bombe” e una nuova edizione del libro “Cagliari 1943”. Progetti significativi con un obiettivo: coltivare la pedagogia della giustizia. E dire no alla guerra.

RIPRODUZIONE RISERVATA