Cagliari, 180’ per capire dove stare Prima però c’è il Frosinone in Coppa 

Dopo due vittorie di fila, il Cagliari prova a cavalcare l’onda. Domani pomeriggio in Coppa Italia col Frosinone alla Domus, sabato sera ancora in campionato, sempre nell’Isola, in uno dei match più attesi, contro l’Inter dell’ex Barella, diventato quasi un esame di maturità per i rossoblù dopo la prova di forza a Lecce e il settimo posto in classifica. Seguirà poi il match con l’Udinese in Friuli all’ora di pranzo. Tre sfide completamente diverse che chiariranno meglio quali sono gli scenari, e di conseguenze le prospettive dei rossoblù di Fabio Pisacane.

Col vento in Coppa

Il ferro è caldo, rovente. E la stessa Coppa, che in altre occasioni è stata vissuta quasi come un impiccio, stavolta arriva a pennello. Intanto consente al Cagliari di tenere l’asticella alta e di andare avanti (se dovesse passare il turno, sfiderebbe poi il Napoli) in una competizione assai cara a Pisacane avendola vinta la passata stagione con la Primavera. Permette poi al tecnico di coinvolgere chi sinora ha trovato meno spazio, in un contesto comunque prestigioso e ambizioso. I rossoblù ci arrivano dopo aver eliminato ai rigori la Virtus Entella. È passato più di un mese ed è cambiato tanto da quella sera, oltre alla punta di diamante (fu proprio Piccoli, ceduto nel frattempo alla Fiorentina, a segnare il gol del provvisorio vantaggio).

L’Inter un chiodo fisso

Insomma, il Cagliari farà il possibile per eliminare i ciociari, ma il vero punto di riferimento settimanale resta la gara con l’Inter, il secondo banco di prova con una delle big del torneo, dopo quello col Napoli. In questo caso, però, arriva al momento giusto (e nel posto giusto) per i rossoblù che hanno acquisito ormai consapevolezza nei propri mezzi e, tra l’altro, sono sopra in classifica (per quanto possa essere indicativa la classifica dopo quattro giornate).

Sotto esame

La voglia di impresa - sempre più tangibile nello spogliatoio rossoblù - fa il paio con la crescita di un gruppo che, partita dopo partita, sta metabolizzando l’idea di poter pensare in grande e provare davvero a passare allo step successivo. E da questo punto di vista, la sfida con il Biscione e quella successiva con l’Udinese sembrano scritte nel destino. Centottanta minuti per capire da che parte stare. Prima, però, c’è il Frosinone. E gli ottavi di Coppa Italia fanno gola, altroché.

