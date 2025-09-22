Cagliari, 15mila in piazza per la Palestina  

La Sardegna si ferma contro il genocidio in Palestina. La manifestazione più grande a Cagliari, dove un fiume di 15mila persone ha sfilato da piazza del Carmine al Consiglio regionale: «Indegno ammazzare i bambini». Nuoro, con un voto del Consiglio, riconosce la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice Onu. Cortei a Olbia e Oristano. A Milano invece ore di guerriglia urbana. «Scene indegne», ha commentato la premier. Violenze anche a Roma, Bologna e in altre città.

