VaiOnline
Le manifestazioni.
23 settembre 2025 alle 00:30

Cagliari, 15mila in piazza per la Palestina  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna si ferma contro il genocidio in Palestina. La manifestazione più grande a Cagliari, dove un fiume di 15mila persone ha sfilato da piazza del Carmine al Consiglio regionale: «Indegno ammazzare i bambini». Nuoro, con un voto del Consiglio, riconosce la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice Onu. Cortei a Olbia e Oristano. A Milano invece ore di guerriglia urbana. «Scene indegne», ha commentato la premier. Violenze anche a Roma, Bologna e in altre città.

l alle pagine 2, 3

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 